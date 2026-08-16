לשכת נתניהו דחתה בקשת ברקת לפגישה

שר הכלכלה ניר ברקת פנה לאחרונה ללשכת ראש הממשלה בבקשה לקיים פגישה דחופה עם בנימין נתניהו, אך בקשתו נדחתה. כך עולה מדיווח שפורסם היום (יום ראשון) באתר Ynet. על פי הדיווח, בלשכת ראש הממשלה השיבו לברקת כי "אין צורך" בפגישה, מסר המעיד על יחס מסויג כלפי שר הכלכלה.

הרקע לסירוב נעוץ, לפי הדיווחים, במתיחות שנוצרה בעקבות טענות לפיהן ברקת היה מעורב בניסיון להדיח את נתניהו מראשות הממשלה בימים שלאחר אירועי 7 באוקטובר. ברקת הכחיש בתוקף את הטענות הללו, אך נראה כי הוא נדרש להתמודד עם המצב המורכב הזה בעודו מנהל את קמפיין הבחירות שלו לקראת הפריימריז בליכוד.

הטענות בדבר "ניסיון הפיכה"

על פי הדיווחים, בימים הסוערים שלאחר מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, התגבשה יוזמה בקרב חלק מחברי הליכוד להחליף את נתניהו בראשות הממשלה. גורם המקורב לראש הממשלה מסר לחדשות 12 כי בסביבת נתניהו משוכנעים שברקת היה מעורב במהלך זה ואף פעל להדחת ראש הממשלה.

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לדברי אותו גורם, כאשר נתניהו נודע לו על היוזמה, הוא זימן אליו שורה של שרים וחברי כנסת והצליח לעצור את המהלך. גם הרחבת הקואליציה תרמה לכך שהיוזמה לא יצאה אל הפועל. אולם כעת, כך נטען, הגיע הזמן להסדיר חשבונות. "בני הזוג נתניהו יודעים הכול", אמר הגורם המקורב. "מבחינתם ניר ברקת היה זה שהוביל וגרוע מכך - זה כמעט הצליח".

תמיכה במועמדים אחרים, קרירות כלפי ברקת

היחס המסויג של נתניהו כלפי ברקת בולט במיוחד לנוכח התמיכה הפעילה שהוא מעניק למועמדים אחרים במפלגה. בימים האחרונים העניק ראש הממשלה סרטון תמיכה לסגן השר אלמוג כהן, הביע תמיכה פומבית בח"כ אביחי בוארון, וקידם דמויות נוספות במפלגה.

על פי הדיווח, השריון של איש העסקים אורן דוברונסקי במקום ה-11 ברשימת הליכוד נועד, בין היתר, לפגוע בברקת. הגורם המקורב לנתניהו הבהיר כי השריון של דוברונסקי הוא רק ההתחלה, וכי בזמן שנותר עד הבחירות ינסה נתניהו לחזק מועמדים נוספים שעשויים להוריד את ברקת במורד הרשימה - ביניהם אלי כהן, אופיר כץ, עמיחי שיקלי ואחרים.

המתיחות סביב ברקת מתרחשת על רקע תחרות עזה בפריימריז של הליכוד, כאשר כ-80 מועמדים מתמודדים על 17 מקומות ריאליים בלבד ברשימה הארצית. המציאות הזו צפויה להותיר כ-14 שרים וחברי כנסת מכהנים מחוץ למקומות הריאליים לכנסת הבאה.

המתח הגבוה מתבטא גם בקרבות משפטיים ופנימיים במפלגה. כך למשל, ח"כ טלי גוטליב הגישה עתירה נגד השריון של שר הביטחון ישראל כ"ץ, אך חזרה בה לאחר שבית הדין של המפלגה מתח ביקורת על ההתנהלות סביב הליך השריון.