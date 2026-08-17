סקר חדש שפורסם אמש (יום ראשון) על ידי 'כאן חדשות' מציג מצב של שוויון מוחלט בין שתי המפלגות המובילות במפה הפוליטית: מפלגת הליכוד בהנהגת ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגת 'ישר!' בהנהגת גדי איזנקוט זוכות כל אחת ב-23 מנדטים. לפי הסקר, הליכוד איבדה מנדט אחד בהשוואה לסקר הקודם, בעוד 'ישר!' נותרה ללא שינוי.
במקביל, מפלגת 'ביחד' בהנהגת נפתלי בנט רושמת עלייה של מנדט אחד ומגיעה ל-14 מנדטים, לאחר תקופה ממושכת של ירידה עקבית בסקרים.
בקרב המפלגות החרדיות, יהדות התורה נותרת יציבה עם שמונה מנדטים. לעומת זאת, תנועת ש"ס בהנהגת אריה דרעי רושמת ירידה משמעותית ומגיעה לשבעה מנדטים בלבד - נתון הנמוך באופן ניכר מכוחה הנוכחי בכנסת.
במחנה הימין הלאומי, מפלגת 'עוצמה יהודית' בהנהגת איתמר בן גביר מתחזקת בשני מנדטים ומגיעה לעשרה מנדטים. לעומתה, מפלגת 'הציונות הדתית' בהנהגת בצלאל סמוטריץ' יורדת במנדט אחד ונותרת עם ארבעה מנדטים.
בהמשך המפה הפוליטית, מפלגת 'ישראל ביתנו' בהנהגת אביגדור ליברמן ומפלגת 'הדמוקרטים' בהנהגת יאיר גולן זוכות כל אחת בעשרה מנדטים. ברשימות הערביות, חד"ש-תע"ל מקבלת שישה מנדטים, ורע"ם בהנהגת מנסור עבאס זוכה בחמישה מנדטים.
לפי הסקר, מספר מפלגות אינן עוברות את אחוז החסימה: מפלגת 'בית ציוני' בהנהגת חילי טרופר ויועז הנדל, מפלגת 'האחדות' בהנהגת גלעד ארדן, 'כחול לבן' בהנהגת בני גנץ, ובל"ד.
בשאלת ההתאמה לתפקיד ראש הממשלה, גדי איזנקוט חוזר למקום הראשון עם 41% מהמשיבים התומכים בו, לעומת 36% בסקר הקודם. נתניהו זוכה לתמיכת 36% מהמשיבים, לעומת 41% בסקר הקודם.
בהשוואה בין נתניהו לבנט, הפער הצטמצם באופן משמעותי מעשרה אחוזים לשני אחוזים בלבד. נתניהו עדיין מוביל עם 37% מהמשיבים (לעומת 41% בסקר הקודם), אך בפער מצומצם על בנט שזוכה לתמיכת 35% מהמשיבים (לעומת 31% בסקר הקודם).
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