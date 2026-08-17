בנט ואיזנקוט ( צילום: דוברות )

סקר חדש שפורסם אמש (יום ראשון) על ידי 'כאן חדשות' מציג מצב של שוויון מוחלט בין שתי המפלגות המובילות במפה הפוליטית: מפלגת הליכוד בהנהגת ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגת 'ישר!' בהנהגת גדי איזנקוט זוכות כל אחת ב-23 מנדטים. לפי הסקר, הליכוד איבדה מנדט אחד בהשוואה לסקר הקודם, בעוד 'ישר!' נותרה ללא שינוי.