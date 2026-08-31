משטרת ישראל הנחתה להגביר את האבטחה על השופט נעם סולברג, המשנה לנשיא בית המשפט העליון ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית. כך נמסר היום (יום ב') מוועדת הבחירות המרכזית.

ההחלטה על הגברת האבטחה התקבלה בשבועיים האחרונים, והאבטחה הצמודה החלה בפועל בימים האחרונים. צעד זה ננקט על רקע איומים שהופנו כלפי השופט סולברג במסגרת תפקידו כיו"ר ועדת הבחירות, וכן בעקבות עמדותיו בנושא גיוס בני ישיבות.

מוועדת הבחירות המרכזית נמסר: "יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, מאובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות משטרת ישראל. מטבע הדברים לא נוכל להוסיף פרטים לגבי מתכונת האבטחה".

ההחלטה על הגברת האבטחה מגיעה לאחר סדרת אירועים שהתרחשו בחודשים האחרונים. ביום ג' בסיוון התקיימה מחאה ליד ביתו של השופט סולברג ביישוב אלון שבות, במהלכה הגיעו עשרות מוחים למקום.

הגברת האבטחה קשורה בעיקר לתפקידו של השופט סולברג כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית.

במקביל לתפקידו בוועדת הבחירות, משמש השופט סולברג כמשנה לנשיא בית המשפט העליון.

בחודש תמוז התקיימה פגישה דרמטית בבית הנשיא, ביוזמתו של ראש השב"כ דוד זיני. במפגש השתתפו נשיא המדינה יצחק הרצוג, יו"ר ועדת הבחירות השופט סולברג וראש השב"כ. המשתתפים דנו בחשיבות שיתוף הפעולה בין כל הגופים להבטחת הליך בחירות תקין, הוגן ובטוח.

נשיא המדינה הרצוג הבהיר באותה פגישה כי "תקינות הבחירות זהו אתגר לאומי מהמעלה הראשונה". הנשיא הוסיף כי כינס את המפגש "כדי לדון בסוגיה המשמעותית הזו ולתת גיבוי לוועדת הבחירות המרכזית, במטרה להבטיח שהבחירות תהיינה תקינות, על פי הכללים ועל פי הדין".