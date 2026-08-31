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בהודעה רשמית שנמסרה אמש (יום שני), הכריז יואב סגלוביץ', חבר הכנסת לשעבר, על הצטרפותו למפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס. ההכרזה נעשתה במסיבת עיתונאים משותפת שקיימו השניים.

עבאס פתח את דבריו בהתייחסות למטרות המפלגה: "רע"מ מתמקדת בבעיות האזרחיות של האזרחים הערבים במדינה", כך מסר. "כשאני מדבר על בעיות אזרחיות, הכוונה היא לדבר הראשון שכל הורה בחברה הערבית חושב עליו בטרם הוא נרדם: האם ילדיו ישובו הביתה בשלום. מדובר בפשיעה ובאלימות הפוגעות מדי יום באזרחים חפים מפשע". עבאס הסביר כי ההחלטה על צירופו של סגלוביץ' נובעת משיתוף פעולה קודם שהניב תוצאות מוחשיות. "בממשלת השינוי מצאנו שותף אמיתי. אדם שהגיע מהמקום המקצועי ביותר שיש במדינה בכל הנוגע לטיפול בפשיעה, וקצין ששירת כל חייו מול פושעים מבלי לשאול מהי דתם", כך אמר יו"ר רע"מ. לדבריו, "עבדנו יחד, יום אחר יום, על מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. הובלנו תהליך שהביא לשינוי במגמה - שינוי אמיתי. לראשונה לאחר שנים רבות, הגרף התהפך. מאחורי הגרף הזה עומדים אנשים שחיים כיום, משפחות שלא קיבלו את השיחה הנוראה. יואב ביצע עבודה יוצאת דופן, במקצועיות ומתוך תחושת שליחות". נחשף: נשים חרדיות פנו לאיזנקוט בדרישה למקום ברשימה דוד קליין | 15:14 1 סגלוביץ', שכיהן בעבר כסגן השר לביטחון פנים וכראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, הגיש את התפטרותו מהכנסת לפני מספר שבועות. בהודעתו דאז ציין כי "בכוונתי להמשיך לפעול בזירה הציבורית בדרך שונה, במטרה להיות חלק מתיקון ושיפור המצב הביטחוני והחברתי במדינה".

מכריזים על הריצה המשותפת ( צילום: ללא )

עבאס נימק את ההחלטה לצרף את סגלוביץ' לרשימה כבר בשלב זה, טרם הבחירות: "בימים אלה, כאשר אנו מרכיבים את רשימת רע"מ לכנסת הבאה, שאלתי את עצמי שאלה פשוטה: אם אנחנו מאמינים בשותפות אמיתית, מדוע להמתין לה? מדוע לומר לציבור 'לאחר הבחירות נשב ונדבר'? מי שמאמין במשהו באמת אינו ממתין לרגע הנוח - הוא מתחיל לפעול".

יו"ר רע"מ התייחס גם לביקורת הצפויה: "יאמרו לי 'מדוע ערבי זקוק לניצב יהודי', ויאמרו לו 'מה מחפש ניצב יהודי אצל הערבים'. התשובה שלי פשוטה: אינני מחפש מי שדומה לי. אני מחפש מי שיודע לבצע את העבודה. והאזרח הערבי שקבר את בנו אינו שואל מהי דתו של השוטר - הוא שואל מדוע איש לא הגיע".

עבאס הדגיש כי הפשיעה חורגת מגבולות מקומיים: "הפשיעה הזו אינה נעצרת ביציאה מהכפר. הנשק שיורה היום בטמרה עלול לירות מחר בעפולה. הארגונים שגובים דמי חסות מבעל מכולת ערבי גובים גם מבעל מוסך יהודי. זו אינה בעיה של הערבים בלבד - זו בעיה של המדינה כולה".

סגלוביץ' הבהיר במסיבת העיתונאים: "אינני מתכוון לשנות את מנסור ואת רע"מ, והם לא ישנו אותי. אולם ניתן לשתף פעולה מבחינה פוליטית על בסיס של אמון, הכרה בשונות, והירתמות לעשייה משותפת".

עוד הוסיף: "קיימים משקעי עבר והיסטוריה קשה. את העבר לא ניתן לשנות, שכן הוא עובדה קיימת. תפקידה של הנהגה הוא לשנות את המציאות ולברוא עתיד טוב יותר. מי שטוען שאי אפשר לקיים שותפות עם ערבים לאחר השביעי באוקטובר - טוען דבר שאינו נכון".

המהלך מתרחש בעת שהמפלגות הערביות מתארגנות לקראת הבחירות הקרובות. שלוש מפלגות ערביות - חד"ש, תע"ל ובל"ד - הגיעו להסכמות על ריצה משותפת, בעוד רע"מ בראשות עבאס תתמודד בנפרד.

בעבר עורר עבאס תגובות כאשר פרסם בערבית כי "יהודיות המדינה היא עובדה קיימת שנכפתה עלינו. המפלגות הערביות נאלצו לקבל את הגדרת ישראל כמדינה יהודית כדי שלא ייפסלו מהתמודדות בבחירות".

המהלך של סגלוביץ' נחשב לחסר תקדים עבור איש מערכת הביטחון והאכיפה לשעבר. במהלך כהונתו בכנסת החל משנת 2019, עסק בנושאי ביטחון פנים ומאבק בפשיעה, וכעת הוא ממשיך בדרך זו במסגרת שונה לחלוטין.

"בכל דור יש רגע שבו הפחד והתקווה עומדים באותו חדר", סיכם עבאס את דבריו. "הערב, בחדר הזה, ניצחה התקווה. יואב, ברוך הבא. יש לנו עבודה רבה לפנינו".