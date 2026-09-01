חברת הכנסת דבי ביטון ממפלגת יש עתיד מסרה היום (יום שלישי) ליו"ר המפלגה יאיר לפיד כי החליטה שלא להעמיד את מועמדותה לכנסת הבאה. ההחלטה באה על רקע גל של עזיבות והודעות פרישה במפלגה, כאשר מספר חברי כנסת בכירים הודיעו בחודשים האחרונים על כוונתם להימנע מהתמודדות או לעזוב את המפלגה לחלוטין.

בהודעה שפרסמה, כתבה ביטון: "לאחר מחשבה, הודעתי ביום חמישי האחרון ליאיר לפיד על החלטתי שלא להעמיד את עצמי הפעם להתמודדות במסגרת הרשימה המתגבשת של יש עתיד לכנסת הקרובה". היא הוסיפה כי היא "מסיימת ארבע שנים אינטנסיביות ומשמעותיות בכנסת בתחושת סיפוק גדולה וגאווה על העשייה הציבורית, החקיקה והמאבקים שהייתי שותפה להם".

חברת הכנסת הבהירה בהודעתה כי אינה מתנתקת מהמפלגה ומהערכים שהיא מייצגת. "אני לא נפרדת מיש עתיד, מהאנשים ומהדרך המשותפת שלנו. אמשיך להאמין בערכים שהובילו אותנו, לפעול למענם ולהיות חלק מהעשייה הציבורית גם בהמשך", כך נכתב בהודעה.

ביטון הביעה הכרת תודה ליאיר לפיד על האמון שהעניק בה ועל ההזדמנות שקיבלה לפעול במסגרת המפלגה. "אני מודה ליאיר לפיד על האמון, על ההזדמנות ועל הדרך המשותפת, ולחברותיי וחבריי ביש עתיד על שנים של עבודה, חברות ועשייה יחד", כתבה.

פרישתה של ביטון מצטרפת לרשימה ארוכה של חברי כנסת שהודיעו בחודשים האחרונים על החלטתם שלא להתמודד ברשימת יש עתיד או לעזוב את המפלגה. בועז טופורובסקי, מממייסדי המפלגה, הודיע בחודש יוני על פרישתו מהחיים הפוליטיים, ובחודש שלאחר מכן הודיע על כך גם רון כץ.

בחודש האחרון הודיע יואב סגלוביץ' על עזיבת המפלגה והצטרפותו לרשימת רע"מ בראשות מנסור עבאס. לאחר מכן עזב גם אלעזר שטרן והצטרף למפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט. מוקדם יותר היום פורסם כי חבר הכנסת מאיר כהן החליט שלא להתמודד ברשימת "ביחד" של נפתלי בנט ויאיר לפיד.

אמש הודיע גם חבר הכנסת מיקי לוי כי הגיע להסכמה עם יאיר לפיד שלא ייכלל ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה, אם כי הוא יישאר במפלגה ויכהן כאב בית הדין שלה. "אין בי כעס ואין בי מרירות. יש בי בעיקר תודה גדולה וגאווה על הדרך שעשינו יחד", כתב לוי בהודעתו.