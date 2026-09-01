יואב סגלוביץ', חבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת יש עתיד, פרסם אתמול (יום ג') הודעה מפורטת בה הסביר את הטעמים שהובילו אותו להצטרף למפלגת רע"מ בראשות ד"ר מנסור עבאס. בהודעה ארוכה, פירט סגלוביץ' את השיקולים מאחורי המהלך הפוליטי החריג, תוך שהוא מדגיש את האזרחות המשותפת של כלל תושבי המדינה. "לאחר התלבטות ממושכת ושיחות רבות עם ד"ר מנסור עבאס, החלטתי כי נכון לעשות מעשה ולהצטרף לרשימת רע"מ", כך כתב. "דווקא בתקופה זו, בעת של קיטוב חברתי בין יהודים לערבים. רע"מ מעוניינת לקחת חלק בעשייה הציבורית".

"אני יהודי וציוני - והמשותף: אזרחות ישראלית"

סגלוביץ' הציג את עצמו בפירוט: "אני יהודי, ציוני, חילוני, קצין בצה"ל לשעבר, וניצב במשטרת ישראל. מנסור הוא ערבי, מוסלמי דתי, שמרן. המשותף בין שנינו - כולנו אזרחי ישראל וזו הזהות המשותפת". לדבריו, "המונח 'ישראלי' איבד מזוהרו, ואנו עוסקים כל העת בביטויים אתניים מפרידים במקום במשותף". סגלוביץ' הדגיש כי "האוכלוסייה הערבית במדינה מהווה 21 אחוזים, פעילה ויצרנית - בתעשייה, בכלכלה, בתרבות, בחינוך וברפואה. היא מנוע צמיחה כלכלי וחברתי".

מגילת העצמאות כבסיס

סגלוביץ' הפנה למגילת העצמאות כבסיס לתפיסתו: "מגילת העצמאות היא מצפן ולא רק טקסט כתוב על הקיר", רשם. הוא ציטט מהמגילה: "מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לכל תושביה תהא מושתת על יסודות החירות, הצדק והשלום". "מבחינתי אלו הם העקרונות בהם אני מאמין ואיתם אני מגיע", הבהיר. "האם כל המפלגות שקוראות לעצמן ציוניות יכולות לחתום על מגילה זו היום? איני בטוח כלל".

"ניתן לשתף פעולה על בסיס הדדי"

בתשובה לשאלה האם ניתן ליצור שיתוף פעולה פוליטי בין אנשים שונים כל כך, השיב סגלוביץ': "אני סבור שכן. איני מתכוון לשנות את מנסור ואת רע"מ והם לא ישנו אותי, אולם ניתן לשתף פעולה מבחינה פוליטית על בסיס אמון, הכרה בשונות, והירתמות לעשייה משותפת". סגלוביץ' מתח ביקורת על הממשלה הנוכחית: "הממשלה המכהנת הביאה את מדינת ישראל למקומות בלתי נסבלים בכל תחומי החיים: פשיעה משתוללת, חוסר ביטחון אישי לכלל האזרחים, ובוודאי לאזרחי המדינה הערבים, בהם הממשלה לא מתעניינת כלל".

דחיית הטענה על אירועי השבעה באוקטובר

סגלוביץ' התייחס לטענות נגד שיתוף פעולה עם מפלגות ערביות לאחר אירועי השבעה באוקטובר: "האמירה השגורה, שאחרי השבעה באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות, היא מופרכת ושקרית". לדבריו, "ערביי ישראל חוו את המלחמה, ובמתקפה הנוראה בשבעה באוקטובר נהרגו למעלה מ-34 בני החברה הערבית, לעזה נחטפו גם אזרחים ערבים - 6 בני החברה הבדואית בנגב. במהלך המלחמה, ישבנו כולנו, ערבים ויהודים, במקלטים בזמן מתקפת הטילים של איראן וחיזבאללה".

"קווי הגבול הפוליטיים נקבעו על ידי קיצוניים"

סגלוביץ' מתח ביקורת על הקווים הפוליטיים המקובלים: "קווי הגבול הפוליטיים שורטטו על ידי קיצוניים והפכו לנורמה פוליטית מקובלת בכלל המפלגות. אני לא מקבל קביעה זו". הוא הדגיש: "21 אחוז מהאזרחים הם חלק מהתיקון. החברה הערבית על גווניה ושונותה היא מנוע צמיחה כלכלי, חברתי ותרבותי למדינת ישראל, היא לא איום, היא הזדמנות למדינת ישראל וגם גשר לשכנותיה".

"מבקש לבנות גשר פוליטי אמיתי"

סגלוביץ' הבהיר כי כוונתו חורגת ממערכת בחירות בלבד: "אני מבקש לבנות גשר פוליטי אמיתי. גם אם יהיו בעיות, ויהיו. יהיו קשיים וגם אם הוא (הגשר) יהיה רעוע או מתנדנד הוא יונח ויהיה בסיס להמשך פוליטי אותו אני מקווה ימשיכו רבים וטובים, יהודים וערבים". לדבריו, "יש משקעי עבר, יש היסטוריה מדממת במערכת היחסים בארץ הזאת, יש נרטיבים שונים וזה העבר של כולנו. את העבר לא נשנה כי הוא עובדה קיימת. מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית וחובתנו להביט אל העתיד ולשרטט אותו בצבע".

"שתי תחושות מניעות פעולה: פחד ותקווה"

סגלוביץ' סיכם את הצהרתו בדברים: "שתי תחושות מרכזיות מניעות פעולה באנשים, הראשונה היא פחד והשנייה תקווה. המערכת הפוליטית משתמשת בפחד לחיבור בין קהלים, אנחנו מבקשים להציע תקווה". הוא הדגיש: "כן, אני מבקש במפורש לשבור את הפרדיגמה של קווי הגבול וקווי השיח. כן, אני מבקש לשבור גם את הפרדיגמה כיצד מייצרים שותפות פוליטית. איני מתחבר לרשימת רע"מ עם סיעה, אני אישית מצטרף לרע"מ". סגלוביץ' סיים: "אני קורא ליהודים, ערבים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים, לתת אמון במהלך הזה ולהצטרף. אני מודה לחברי מנסור עבאס שפתח דלת לרע"מ שאהיה חלק מרשימתה לכנסת הקרובה".

כזכור, סגלוביץ' ועבאס קיימו מסיבת עיתונאים משותפת בה הכריזו על המהלך. עבאס מסר כי "עבדנו יחד. יום-יום, על מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. הובלנו תהליך שהוביל לשינוי במגמה". המהלך מגיע לאחר שסגלוביץ' הגיש התפטרות מהכנסת לפני מספר שבועות, כשהוא מבהיר כי "בכוונתי להמשיך לפעול בזירה הציבורית בדרך אחרת".