אביגדור ליברמן, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, הציג את רשימת המפלגה לכנסת בכנס בחירות שנערך באקספו בתל אביב. במקום השני ברשימה הוצב רפי בן שטרית, שאיבד את בנו אלרואי ז"ל בקרב על נחל עוז ב-7 באוקטובר. בן שטרית, שכיהן בעבר כראש עיריית בית שאן מטעם הליכוד ויו"ר המפלגה בעיר, פועל מאז נפילת בנו להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי הטבח.

במקום השלישי ברשימה הוצבה טליה לנקרי, קצינת מילואים בדרגת אלוף-משנה שכיהנה כראש חטיבת העורף במל"ל. במקום הרביעי עודד פורר, בחמישי יוליה מלינובסקי, בשישי שרון שרעבי, בשביעי חמד עמאר, בשמיני יבגני סובה, בתשיעי אלוירה קוליחמן, ובעשירי דן אילוז – חבר הכנסת שעוזב את הליכוד.

התקפה חריפה על הפטורים מגיוס

ליברמן נשא נאום במהלך הכנס, שבו תקף בחריפות את נושא הפטורים מגיוס. "אני לא מוכן לקבל שום קריצה לכיוון של נתניהו והמפלגות החרדיות", הדגיש. לדבריו, "כל מי שמדבר על פטור ל-30% או ל-4,500 מבני הישיבות, טועה ומטעה. ברגע שהסכמת לפטור מסוים - כל מה שהיה זה מה שיהיה. יתחיל הוויכוח על המספרים ולך תקים מנהלת שתקבע מי באמת לומד תורה ומי לא. זאת האסטרטגיה הנצחית של הממסד החרדי למשוך זמן. לכן זה לא יהיה, לא ניתן יד לדבר הזה!".

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"ישראל ביתנו היא מפלגה שמתנהלת באופן הגון וממלכתי, אין אצלנו ניסוחים מעורפלים. כל הדברים שאנו אומרים - אנו אומרים ברור וחד-משמעי. אצלנו מילה זו מילה - גם לפני הבחירות וגם אחרי הבחירות", הוסיף ליברמן.

"על מנת להוציא את מדינת ישראל מהמשבר לא מספיקות כוונות טובות או סיסמאות. צריך ניסיון, נחישות, מנהיגות, והכי חשוב: צריך מנהיג שיודע להכריע", סיכם. במהלך הכנס כינו דוברים מטעם המפלגה את ליברמן "ראש הממשלה הבא", למרות שהסקרים מעניקים למפלגתו כשבעה מנדטים בלבד.