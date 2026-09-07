בית הדין של מפלגת הליכוד דחה את עתירותיה של השרה גילה גמליאל ואישר את תוצאות הספירה החוזרת בקלפי באר יעקב. לפי ההחלטה, חברת הכנסת אתי עטיה תשובץ במקום ה-20 ברשימת הליכוד לכנסת ה-26 — המקום המשוריין לנשים — ואילו גמליאל תשובץ אחריה במקום ה-25.

ההחלטה מסיימת את המחלוקת שהתפתחה סביב קלפי בבאר יעקב, שבה נתגלו פערים משמעותיים בין הספירה הראשונית לספירה החוזרת. בספירה הראשונית נספרו 240 קולות כשרים וגמליאל קיבלה את כל 240 הקולות, אך בספירה החוזרת שנערכה כעבור שמונה ימים קיבלה 103 קולות בלבד — פער של 137 קולות.

בית הדין קבע כי "אנו דוחים את העתירות ברוב של ארבעה מול אחד בדעת המיעוט ומקיימים את החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית אשר אישרה את תוצאות הספירה השנייה כתוצאות האמת המחייבות בקלפיות באר יעקב".

גמליאל הגישה עתירה לבית הדין של הליכוד בניסיון לעצור את הספירה החוזרת, והאשימה את השר חיים כץ, יושב ראש מרכז הליכוד, בזיוף תוצאות. היא אף הגישה תלונה במשטרת להב 433 בחשד לזיוף קלפיות. "לא אתן לחיים כץ לגנוב לי את הבחירות בשביל אתי עטיה", מסרה גמליאל בעקבות התוצאות הראשוניות של הספירה החוזרת.

גורם בכיר במוסדות הליכוד אמר בעבר כי "ההתנהלות סביב הקלפי בבאר יעקב חמורה מאוד. אם יתברר שהיו פערים או שינויים בין הפרוטוקול החתום לתוצאות שהוזנו במערכת, מדובר באירוע שחייב להיבדק גם במישור הפלילי".

בהמשך להחלטה, ולנוכח פרישתה של חברת הכנסת טלי גוטליב מרשימת המועמדים, בית הדין הורה למינהלת התנועה ולוועדת הבחירות לפעול על פי תקנון ועדת החוקה לעניין קידום נציגות הנשים ברשימה. על פי ההחלטה, חברת הכנסת אתי עטיה תשובץ במקום ה-20 ברשימת הליכוד לכנסת ה-26, והשרה גילה גמליאל תשובץ במקום ה-25 ברשימת הליכוד לכנסת ה-26.

יצוין כי גוטליב הודיעה כי היא עוזבת את הליכוד ומצטרפת למפלגת עוצמה יהודית בראשות השר איתמר בן גביר, שם תשובץ במקום השני ברשימה. "נשכבתי על הגדר עבור רה"מ וממשלת הימין", כתבה גוטליב. "ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהייתה מכבדת את כוחי האלקטורלי ויכולתי המובהקת להיות שרה בתפקיד רב חשיבות, בשם בוחריי הייתי שוקלת זאת בכובד ראש".