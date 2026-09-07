בבלי
בחירות 2026

איזנקוט הגיש את רשימת "ישר!" לכנסת

מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט הגישה את רשימתה המלאה לוועדת הבחירות • ראש השב"כ לשעבר יורם כהן במקום השני, אורית פרקש הכהן במקום השלישי • הרשימה כוללת 25 מועמדים

גדי אייזנקוט (צילום: טל גל\פלאש90)

מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט הגישה ביום שני את רשימת המועמדים שלה לכנסת. הרשימה הוגשה לוועדת הבחירות תחת אותיות המפלגה "דרך".

בראש הרשימה עומד איזנקוט, ובמקום השני ממוקם יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר. אורית פרקש הכהן תופסת את המקום השלישי, עדי אלטשולר במקום הרביעי, ומתן כהנא במקום החמישי.

המועמדים הנוספים ברשימה, לפי סדר המיקומים: חילי טרופר, שאול מרידור, תאיר איפרגן, אושרת גני גונן, שירה שפירא, ענבר הרוש גיטי, אלעזר שטרן, כמיל אבו רוקן, דבורה שריפיאן בכר, אלקס ריף, ענבר יחזקאלי, רועי פולקמן, ישראל זרי, טל אוחנה חכמון, אליסף פרץ, יפה טבג'ה, ניר חג'בי, רון ברקאי, שי פישר, ליאן פולק דוד, רועי כהן, זיו רוזן, ג'וסלין בש, אלון פוטרמן וטלי מולנר.

איזנקוט אמר בעת הגשת הרשימה: "הגשנו היום רשימה מצוינת של ישראלים וישראליות שבחרו לקחת אחריות על עתידה של המדינה. אנשי ביטחון וכלכלה, חינוך וחברה, מנהלים ואנשי עשייה, שילוב של ניסיון מוכח לצד כוחות חדשים ומבטיחים - נבחרת מקצועית, ערכית וממלכתית עם מחויבות עמוקה למדינת ישראל".

איזנקוט הוסיף והבהיר את יעדי המפלגה: "אנחנו יוצאים מכאן לדרך לניצחון בבחירות, להחלפת ממשלת השבעה באוקטובר ולהקמת ממשלה ציונית, ממלכתית ורחבה שתחזיר את הביטחון, תוביל את ישראל לצמיחה ולשגשוג, והחשוב מכל - תאחד את עם ישראל".

גדי איזנקוטיורם כהןבחירות 2026ישר!

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