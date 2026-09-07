בית הדין של הליכוד קבע אולטימטום לראש הממשלה בנימין נתניהו והורה לו לפרסם עד השעה 21:00 הערב (שני) את רשימת השריונים המוצעת שלו לרשימת המפלגה. ראש הממשלה לא עמד בדרישה.

בעקבות כך, עשויה להתקיים במזכירות הליכוד הצבעה חשאית על השריונים, במסגרתה יוכלו חברי המזכירות להפיל כל אחד מהמשוריינים בנפרד.

בהחלטה שפרסם בית הדין נאמר כי פרסום השמות זמן קצר לפני ההצבעה "עלול להתפרש כמחטף בלתי ראוי". בית הדין ציין כי אמנם אילוצים פוליטיים עשויים להצדיק חריגה מהדרישה המקורית לפרסם את ההצעה 48 שעות מראש, אך כעת יש למסור אותה לחברי המזכירות במהירות.

על פי הדיווחים, נתניהו טרם הכריע סופית בזהות כל המשוריינים. עד כה פורסמו בין היתר שמותיהם של אורן דוברונסקי, גדעון סער, חיים כץ וישראל כ"ץ, וגם ח"כ מישל בוסקילה צפוי לקבל שריון במסגרת ההסכם עם תקווה חדשה. בין השמות הנוספים שנשקלים נמצאים עו"ד דוד פטר, חוקר בפורום קהלת, ופרופ' קרן אסייג.

בליכוד מעריכים כי נתניהו ביקש מלכתחילה לדחות את ההכרעה לרגע האחרון, אך במקביל מופעל עליו לחץ מצד שרים ובני משפחתו לבחור מועמדים המזוהים באופן מובהק עם הימין. מחר, המועד האחרון להגשת הרשימות, צפויים להתפרסם השמות הסופיים.