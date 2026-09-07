כהנא: מפלגות שלא מגיעות ל-6 מנדטים – שיפרשו

ח"כ מתן כהנא, המוצב במקום החמישי ברשימת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט, התייחס בריאיון לאחר הגשת הרשימה לוועדת הבחירות המרכזית לפרישתו של ח"כ מיכאל ביטון מכחול לבן, להרכב הממשלה הבאה ולסערה סביב קיום העצרת לזכרו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל.

בהתייחסו לפרישתו של ביטון ממפלגתו של בני גנץ, אמר כהנא: "אנחנו כל הזמן אמרנו שמפלגות שלא מגיעות לשישה מנדטים, או שיתאחדו או שיפרשו. אני חושב שהוא הבין שהמפלגה הזו לא יכולה לעשות בבחירות הקרובות תוצאה רלוונטית, וקיבל את ההחלטה שלו". כהנא הבהיר כי רשימת "ישר!" כבר סגורה ואין בכוונתם לערוך בה שינויים: "הרשימה שלנו סגורה, הוגשה. העגלה הזאת כבר יצאה". כשנשאל על התפקיד שיקבל בממשלה הבאה, השיב בזהירות: "אנחנו לא מחלקים את עור הדב לפני שצדנו אותו. ובעזרת ה', הקדוש ברוך הוא ישלח אותי לתפקיד שנכון לעם ישראל ונכון לי". השותפים בממשלה שרשר המלך: "אשב עם החרדים" | מיוחד דוד קליין | 17:16 נציג חרדי ברשימת עוצמה יהודית דוד קליין | 14:07 1 כהנא התייחס לשאלה עם אילו מפלגות תסכים "ישר!" לשבת בממשלה: "השותפים שלנו יהיו אלה שמאמינים במדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, בערכי מגילת העצמאות ובשירות לכל. כרגע אנחנו לא רואים אף מפלגה ערבית שעונה על הדברים האלה, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, גם לא מפלגה חרדית. ולכן אנחנו נשאף להקים ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר".

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

על האפשרות ש"ישר!" תגיע ל-61 מנדטים אמר בביטחון: "אנחנו נגיע ל-61 כי אנחנו חורשים את הארץ, ואנחנו רואים את האהדה הגדולה שגדי מתקבל בה. ואתה יודע, אפשר גם לשאול את נתניהו איזה ממשלה הוא הולך להקים עם פחות מנדטים יהודים, פחות מנדטים ציונים מאיתנו. אנחנו נקים ממשלה ציונית, רחבה וגדולה, ונחליף את הממשלה".

הסערה סביב עצרת הרב עובדיה

על רקע הסערה סביב קיום ההילולה לזכר מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה הנחתה לדחות את ההילולה הממומנת על ידי משרד הדתות עד לאחר הבחירות, נשאל כהנא על עמדתו.

"הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, ראוי שתהיה לו הילולה שמכבדת את דמותו ואת השפעתו הגדולה מאוד על כל מדינת ישראל ועל העולם היהודי. אני חושב שאסור שהעצרת הזו תהפוך להיות עצרת פוליטית. אני חושב שכולנו מבינים את החשש שעצרת מסוג כזה תהפוך להיות עצרת פוליטית. חייבים, חייבים שלרב עובדיה זכר צדיק לברכה תהיה עצרת שמכבדת את זכרו, ושאינה פוליטית", אמר.

בסיום התייחס כהנא גם להדחתם של ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב: "בסוף זה אנשים שנתנו חלק גדול משנותיהם למען הציבור ששלח אותם. הם ראויים להערכה על הדבר הזה. אני לא מתערב בשיקולים של המפלגות האלה".