חברת הכנסת טלי גוטליב, שהצטרפה לאחרונה למפלגת עוצמה יהודית, פרסמה מסר חריף נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא הרפורמה המשפטית.

לטענתها, ראש הממשלה לא יקדם רפורמה משפטית בקדנציה הקרובה, והוא משמש בפועל כ"תעודת ביטוח" של בית המשפט העליון.

"ראש הממשלה לא יקדם רפורמה משפטית בקדנציה הקרובה", כתבה גוטליב. "ראש הממשלה הוא תעודת הביטוח של בג"ץ". גוטליב טענה כי נתניהו שיריין את עורכי הדין דוד פטר ויסכה בינה – משפטנים מצוינים – אך זאת רק כדי "להרגיע" את הבוחרים המעוניינים ברפורמה משפטית וריסון הכוח של בית המשפט העליון.

לדבריה, ראש הממשלה מתמקד בביטחון, שזו מומחיותו, אך באשר למערכת המשפט – "הוא לא יגע בה". לסיכום, הבהירה גוטליב: "רק עוצמה יהודית חזקה תרסן את שופטי בג"ץ".

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גוטליב עברה לאחרונה לעוצמה יהודית, לאחר שהליכוד הסכים "לשחרר" אותה מבלי שתוכרז כפורשת. השר איתמר בן גביר שיבץ את גוטליב במקום השני ברשימת עוצמה יהודית.

בהצהרה המשותפת עם בן גביר, אמרה גוטליב: "אני יודעת להיאבק בשלטון הפקידים. המאבק בשלטון הפקידים היה בלתי מתפשר. הצלחתי להכניע את בהרב-מיארה וחבר מרעיה על הרדיפה הזדונית שלהם". היא הוסיפה כי "ראש הממשלה זקוק לעוצמה יהודית".