הליכוד יגיש בקשות לפסילת הרשימה המשותפת ורע"ם

מפלגת הליכוד הודיעה כי תגיש בקשות לפסילת הרשימה המשותפת ומפלגת רע"ם מהתמודדות בבחירות הקרובות לכנסת.

בהודעה שפורסמה מטעם המפלגה נאמר כי "בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה"ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור".

בהודעת הליכוד נטען כי "תומכי הטרור הללו הם השותפים הטבעיים של גדי איזנקוט, איתם הוא רוצה להקים ממשלה יחד עם יאיר גולן וליברמן". בסיום ההודעה נכתב: "אסור לתת לזה לקרות".

ההודעה פורסמה בעקבות ראיון שנתן יו"ר מפלגת רע"ם, חבר הכנסת מנסור עבאס, לערוץ כאן 11. במהלך הראיון נשאל עבאס שוב ושוב מה עמדתו לגבי ארגון חמאס, אך סירב להגדיר אותו במפורש כארגון טרור.

במקום להשיב על השאלה, אמר עבאס: "יש לי תשובה חד-משמעית, אבל לא אגיד. כל הזמן אני מקבל איומים מערבים, יהודים וארגוני פשע".