סקר מנדטים חדש שנערך על ידי הסוקר דודי חסיד מציג תמונה פוליטית יוצאת דופן: מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט מובילה עם 24 מנדטים, בעוד הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו מקבל 20 מנדטים. אולם הממצא המרכזי הוא השוויון המדויק בין שני הגושים הפוליטיים.
על פי נתוני הסקר, גוש נתניהו עומד על 52 מנדטים בדיוק, וגם הגוש המזוהה עם איזנקוט מגיע ל-52 מנדטים. בתרחיש זה, ארבעת המנדטים של מפלגת "המילואימניקים והכלכלית" בראשות יועז הנדל נותרים מחוץ לשני הגושים ועשויים להפוך אותו לגורם מכריע במגעים להרכבת קואליציה.
מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט מקבלת 12 מנדטים, בעוד מפלגת "הדמוקרטים" זוכה ב-8 מנדטים. מפלגת "עוצמה יהודית" מקבלת אף היא 8 מנדטים, וכך גם "ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן.
במפלגות החרדיות, יהדות התורה וש"ס זוכות כל אחת ב-7 מנדטים, בעוד מפלגת הציבור החרדי נמצאת עמוק מתחת אחוז החסימה.
הרשימה המשותפת מקבלת 7 מנדטים, ומפלגת "הציונות הדתית" זוכה ב-6 מנדטים. רע"ם בראשות מנסור עבאס מקבלת 5 מנדטים, ומפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר זוכה ב-4 מנדטים.
הסקר החדש מציג תמונה שונה במקצת מסקרים קודמים שפורסמו בשבועות האחרונים. סקר כאן חדשות שפורסם לפני שבוע העניק יתרון של מנדט אחד לגוש נתניהו על פני גוש איזנקוט, כאשר הליכוד קיבל אז 20 מנדטים ומפלגת ישר 23. באותו סקר, הרשימה המשותפת של הנדל וירון זליכה קיבלה 4 מנדטים.
סקר חדשות 12 שפורסם לפני מספר ימים העניק 25 מנדטים למפלגת ישר ו-21 לליכוד, כאשר מפלגת וינטר קיבלה 5 מנדטים ומפלגת הנדל לא עברה את אחוז החסימה. הסקר החדש של חסיד מציג אפוא תמונה של שוויון מוחלט בין הגושים, כאשר הנדל עובר את אחוז החסימה ועשוי להפוך לגורם המכריע.
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