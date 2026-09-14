מימין גדי איזנקוט, משמאל בנימין נתניהו ( צילום: חיים גולדברג, אבשלום ששוני/פלאש90 )

סקר מנדטים חדש שנערך על ידי הסוקר דודי חסיד מציג תמונה פוליטית יוצאת דופן: מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט מובילה עם 24 מנדטים, בעוד הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו מקבל 20 מנדטים. אולם הממצא המרכזי הוא השוויון המדויק בין שני הגושים הפוליטיים.

עופר וינטר ( צילום: אבשלום ששוני/פלאש90 )

הסקר החדש מציג תמונה שונה במקצת מסקרים קודמים שפורסמו בשבועות האחרונים. סקר כאן חדשות שפורסם לפני שבוע העניק יתרון של מנדט אחד לגוש נתניהו על פני גוש איזנקוט, כאשר הליכוד קיבל אז 20 מנדטים ומפלגת ישר 23. באותו סקר, הרשימה המשותפת של הנדל וירון זליכה קיבלה 4 מנדטים.

סקר חדשות 12 שפורסם לפני מספר ימים העניק 25 מנדטים למפלגת ישר ו-21 לליכוד, כאשר מפלגת וינטר קיבלה 5 מנדטים ומפלגת הנדל לא עברה את אחוז החסימה. הסקר החדש של חסיד מציג אפוא תמונה של שוויון מוחלט בין הגושים, כאשר הנדל עובר את אחוז החסימה ועשוי להפוך לגורם המכריע.