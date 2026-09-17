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פסיקה שתשפיע על המפלגות החרדיות

בג"ץ מבטל את החלטת ועדת הבחירות: אסור לדווח מהקלפי

השופטת וילנר קבעה כי השימוש באפליקציית אלקטור פוגע בפרטיות ומנוגד לחוק • ההחלטה הופכת את אישור ועדת הבחירות המרכזית מתחילת החודש • מכה למפלגות החרדיות

אילוסטרציה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בית המשפט העליון ביטל הערב (יום חמישי) את החלטת ועדת הבחירות המרכזית מתחילת החודש, וקבע כי אסור להשתמש באפליקציית אלקטור ולהעביר ביום הבחירות מידע על זהות האזרחים שהגיעו לקלפי והצביעו. ההחלטה מהווה מכה קשה למפלגות החרדיות, המסתמכות על מערכת הדיווח לצורך הבאת מצביעים לקלפיות.

השופטת יעל וילנר נימקה את ההחלטה בכך שהשימוש באפליקציה מהווה "פגיעה בזכות לפרטיות", וכי "ועדת הבחירות המרכזית אינה מוסמכת לאשר לנציגי המפלגות בקלפיות לנהוג בהתאם לפרקטיקה הנדונה".

בפסיקתה קבעה השופטת וילנר כי אין הסמכה חוקית להעביר את המידע על האזרחים שהגיעו להצביע, וכי העברת המידע פוגעת בזכות לפרטיות ומנוגדת לחוק הגנת הפרטיות.

לפני כשבועיים התכנסה ועדת הבחירות המרכזית ודחתה את החלטת השופט נעם סולברג למנוע שימוש במערכת הדיווח מהקלפיות. הוועדה אישרה למפלגות לדווח על מצביעים בקלפי באמצעות יישומים כמו "אלקטור". הפך כעת את ההחלטה.

השופט סולברג קבע בהחלטתו כי המידע שאליו נחשפים נציגי המפלגות במסגרת עבודתם בקלפי נועד לפיקוח על תקינות הליך הבחירות, ולא לשימוש מפלגתי לצורך איתור והמרצת מצביעים. לצד האיסור נקבע כי נתונים כלליים על שיעורי ההצבעה בכל קלפי יוכלו להתפרסם במהלך יום הבחירות באופן שוויוני לכל הרשימות, מבלי לחשוף את זהות המצביעים.

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