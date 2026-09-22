בבלי
לקראת ההצבעה בכנסת

הממשלה לוחצת על האופוזיציה לפני הבחירות: מה על הפרק?

הממשלה מבקשת מהאופוזיציה לתמוך בהצבעות על מימון תווי המזון והילולת מירון, במקביל לתקצוב הודעות לבוחר | הדרמה מאחורי הקלעים

הממשלה מפעילה לחץ על חברי האופוזיציה לקראת הצבעה צפויה בכנסת, כאשר על הפרק עומדים שני נושאים מרכזיים: מימון תווי המזון המזוהים עם יו"ר , והתקציב הנדרש לקיום הילולת מירון.

לפי פרסום ב"דה מרקר", הממשלה פונה לאופוזיציה בבקשה לתמוך במימון שני המהלכים בהצבעה שתתקיים בימים הקרובים. במקביל לכך, עומד על הפרק גם תקצוב שיגור הודעות לבוחר לקראת הבחירות.

המאבק התקציבי מתרחש על רקע ההיערכות למערכת הבחירות והמחלוקת בין הקואליציה לאופוזיציה על סדרי העדיפויות התקציביים בתקופה זו.

במרכז הסוגיה ניצבים שני תקציבים בעלי משמעות ציבורית ופוליטית: תווי המזון שמקדם דרעי והתקציב הנדרש לקיום ההילולה במירון, לצד הצורך לממן את מערך ההודעות לבוחר לקראת מערכת הבחירות.

ההצבעה בכנסת צפויה להבהיר כיצד יתנהלו הצדדים סביב חבילת התקציבים ומה תהיה עמדת האופוזיציה ביחס לדרישות הממשלה בסוגיות אלו.

ש"סאריה דרעיהכנסתבבליתווי מזוןהילולת מירון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר