הממשלה מפעילה לחץ על חברי האופוזיציה לקראת הצבעה צפויה בכנסת, כאשר על הפרק עומדים שני נושאים מרכזיים: מימון תווי המזון המזוהים עם יו"ר ש"ס אריה דרעי, והתקציב הנדרש לקיום הילולת מירון.
לפי פרסום ב"דה מרקר", הממשלה פונה לאופוזיציה בבקשה לתמוך במימון שני המהלכים בהצבעה שתתקיים בימים הקרובים. במקביל לכך, עומד על הפרק גם תקצוב שיגור הודעות לבוחר לקראת הבחירות.
המאבק התקציבי מתרחש על רקע ההיערכות למערכת הבחירות והמחלוקת בין הקואליציה לאופוזיציה על סדרי העדיפויות התקציביים בתקופה זו.
במרכז הסוגיה ניצבים שני תקציבים בעלי משמעות ציבורית ופוליטית: תווי המזון שמקדם דרעי והתקציב הנדרש לקיום ההילולה במירון, לצד הצורך לממן את מערך ההודעות לבוחר לקראת מערכת הבחירות.
ההצבעה בכנסת צפויה להבהיר כיצד יתנהלו הצדדים סביב חבילת התקציבים ומה תהיה עמדת האופוזיציה ביחס לדרישות הממשלה בסוגיות אלו.
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