הממשלה מפעילה לחץ על חברי האופוזיציה לקראת הצבעה צפויה בכנסת, כאשר על הפרק עומדים שני נושאים מרכזיים: מימון תווי המזון המזוהים עם יו"ר ש"ס אריה דרעי, והתקציב הנדרש לקיום הילולת מירון.

אברך מביתר גויס לצבא אוקראינה בגבול בבלי | 20.09.26