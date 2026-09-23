ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון קצר לקראת יציאתו לארצות הברית, שם הוא צפוי לשאת היום את נאומו השנתי בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק.

בסרטון, שצולם בלשכתו, פנה ראש הממשלה ישירות לציבור הישראלי והבהיר את מטרת נסיעתו – על רקע גל ההסתה נגד ישראל מעל בימת האו"ם בימים האחרונים.

"אני יוצא הלילה לניו יורק כדי להגן על מדינת ישראל וחיילי צה"ל מעל בימת האו"ם", אמר נתניהו. "אתם שומעים את הדברים הנוראיים שמופצים שם, ובמקומות נוספים בעולם. אני אלחם נגד השקרים. אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות".

הביקור של ראש הממשלה בניו יורק צפוי להיות הפעם קצר במיוחד. נתניהו יגיע לביקור שימשך שעות ספורות בלבד, שבמרכזו נאומו בעצרת הכללית. בשונה מביקורים קודמים שכללו שורת פגישות מדיניות, לוח הזמנים הנוכחי אינו כולל נכון לעכשיו פגישות משמעותיות.

בלשכת ראש הממשלה מסבירים את משך הביקור הקצר בשיקולי ביטחון ובחשש מניסיון לפגוע בו, לצד מעורבות חריגה של השירות החשאי האמריקני.

במוקד הנאום הצפוי יעמדו איראן ומאמציה לשקם את פרויקט הגרעין ויכולות הטילים שלה – נושאים שנתניהו צפוי לחשוף לגביהם מידע חדש – וכן התייחסות נרחבת לראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני.