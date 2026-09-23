עו״ד אילן בומבך, שייצג את הבקשה לפסילת יו״ר בל״ד סאמי אבו שחאדה, התייחס להחלטת ועדת הבחירות ולשאלה המרכזית שתגיע כעת לבית המשפט העליון. אבו שחאדה נפסל ברוב של 31 מול 4, בהצבעה שבה השתתף גם יו״ר הוועדה, השופט נעם סולברג.

בומבך התייחס לצעד החריג של סולברג, שהשתתף בהצבעה בעד הפסילה. מדובר בצעד יוצא דופן, שכן יושבי ראש ועדת הבחירות נמנעו לאורך השנים מהשתתפות בהצבעות.

״שאלת השאלות היא כמובן מה יהיה בבג״ץ״, אמר בומבך. ״קודם כל קרה מה שלא קרה 20 שנה, וזה שראש ועדת הבחירות בעצמו בא והביע את עמדתו, והשתתף בהצבעה כאשר תמך בעמדתנו לפסול את אבו שחאדה, גם עמדת עוצמה יהודית״.

לדבריו, ״אני חושב שזה מאורע חשוב מאוד, ואין ספק שבג״ץ לא יוכל להתעלם מזה״.

״תמיכה מובהקת בארגון טרור״

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בומבך התייחס גם לטענה שהעלה אבו שחאדה בנוגע לפוסט שפרסם לאחר טבח 7 באוקטובר, ולפיה באותה עת לא ידע את ממדי האירוע.

״גם צריך להבין - מדובר בתמיכה מובהקת בארגון טרור, מיד לאחר השבעה באוקטובר״, טען בומבך. ״גם הטענה שלו שהוא לא ידע את הממדים של הטבח היא פשוט טענה מתממת, טענה מופרכת והזויה. אוקיי, אז כשידעת, התנערת מזה? מחקת את הפוסט?״.

לדבריו, ״הרי הפעם הראשונה שהוא התחיל לגמגם כל מיני סוגים של 'לא ידעתי ולא הבנתי' זה רק עכשיו בתשובה לעתירה שהוגשה לפסילתו. ברור שזו לא התנהלות בתום לב, וברור שאדם כזה לא יכול להיות חבר בכנסת ישראל״.

״דמוקרטיה שרוצה להגן על עצמה״

בומבך התייחס גם לעיקרון המשפטי שעמד במוקד הדיון, סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, הקובע עילות לפסילת רשימות ומועמדים, ובהן תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד ישראל.

״דמוקרטיה שרוצה להגן על עצמה לא יכולה לאפשר שאנשים שתומכי טרור, שמזדהים עם הטרור, יבואו בשערי הכנסת״, אמר.

לדבריו, ״ועדת הבחירות הצביעה ברוב מרשים כנגד רשימות ומועמדים שתמכו בטרור. ראינו אנשים כמו סאמי אבו שחאדה, כמו עופר כסיף, הרשימה המשותפת - אלה גורמים שבתקופת מלחמה פועלים נגד מדינת ישראל״.

בומבך הוסיף כי ״הרשימות שקיבלו אותם, קיבלו את המצע שלהם, קיבלו את ההתנהלות שלהם, לא הוקיעו אותם - ברור שרשימות כאלה בתקופת מלחמה במיוחד, לא יכולות להיות כאן בכנסת״.

״צריך להבין, אנחנו לא מדינה ניטרלית, אנחנו לא האו״ם, אנחנו לא מונטה קרלו. אנחנו מדינת ישראל שנלחמת כרגע על קיומה כנגד אנשים שרוצים לכלות אותה״, אמר בומבך, ומסכם: ״ולכן דבר שהוא בסיסי מאוד זה לא לאפשר לתומכי טרור להיכנס לכנסת״.