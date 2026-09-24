בבלי
לאחר החלטת ועדת הבחירות

יו"ר בל"ד שחאדה תוקף: גולן גזען

יו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה תקף בחריפות את ועדת הבחירות ואת השופט סולברג, כינה את יאיר גולן "גזען" • הודה כי במבט לאחור היה מנסח את המאמר על השביעי באוקטובר אחרת

(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

יושב ראש מפלגת בל"ד, סמי אבו שחאדה, התראיין לרדיו א-נאס בעקבות החלטת ועדת הבחירות המרכזית לאשר את פסילת מועמדותו לכנסת. בריאיון, הבהיר שחאדה כי המערכה המשפטית והציבורית רק בתחילתה.

שחאדה התייחס באריכות להליך שהתנהל נגדו, למערכת הפוליטית והמשפטית בישראל, ולשלבים הבאים במסע הבחירות של מפלגתו לנוכח האיומים על פסילתו הסופית.

יו"ר בל"ד מתח ביקורת חריפה על התנהלות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ועל העומד בראשה, שופט בית המשפט העליון . לטענתו, בקשת אנשיו לדחות את הדיון ביום אחד בלבד עקב מצבו הרפואי נענתה בשלילה מכוונת. שחאדה הוסיף כי מבחינתו ל"החלטת הוועדה אין כל תוקף מוסרי או ציבורי". לדבריו, הרכב החברים בוועדה הוכיח כי מדובר בהחלטה מוקדמת שבסיסה נטרול פוליטי של ההנהגה הערבית ולא דיון משפטי ענייני.

הביקורת של יושב ראש בל"ד הופנתה גם כלפי שרים וחברי כנסת יהודים. הוא תקף בחריפות את השר לביטחון הלאומי איתמר בן גביר, והאשים אותו בשימוש ציני ופסול ב"דם הקורבנות" לצורכי תעמולה פוליטית. כמו כן, שחאדה לא חסך את ביקורתו מיושב ראש מפלגת "הדמוקרטים", , אותו האשים בניסיון להכתיב מנהיגות ערבית שתשרת את האינטרסים של השמאל הישראלי ולא את הציבור הערבי עצמו. את גולן כינה שחאדה "גזען".

בנוגע למאמר שעורר את הסערה סביב התבטאויותיו על אירועי השביעי באוקטובר, הודה אבו שחאדה כי במבט לאחור הוא רואה את הדברים באופן שונה וכי כיום לא היה בוחר לנסח את המאמר באותו האופן. יחד עם זאת, הוא הבהיר כי הדברים הוצאו מהקשרם ומשמשים ככלי נשק בידי יריביו הפוליטיים במטרה לפסול את זכות הבסיס של הציבור הערבי להיות מיוצג בכנסת על ידי נבחריו הטבעיים.

בנוסף, אבו שחאדה דחה בריאיון את השמועות על פרישה או כניעה. הוא הדגיש כי מפלגת בל"ד תמשיך להיאבק בכל הכלים העומדים לרשותה, וכי גם בתרחיש שבו ייפסל אישית, המפלגה תמשיך בקמפיין הבחירות במלוא העוצמה כדי לעודד את שיעור ההצבעה בחברה הערבית ולהבטיח את קולו של הציבור הערבי בזירת הפוליטיקה הישראלית.

יאיר גולןנעם סולברגבבליבל"דועדת הבחירותסמי אבו שחאדה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר