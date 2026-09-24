יו"ר בל"ד שחאדה תוקף: גולן גזען

יושב ראש מפלגת בל"ד, סמי אבו שחאדה, התראיין לרדיו א-נאס בעקבות החלטת ועדת הבחירות המרכזית לאשר את פסילת מועמדותו לכנסת. בריאיון, הבהיר שחאדה כי המערכה המשפטית והציבורית רק בתחילתה.

שחאדה התייחס באריכות להליך שהתנהל נגדו, למערכת הפוליטית והמשפטית בישראל, ולשלבים הבאים במסע הבחירות של מפלגתו לנוכח האיומים על פסילתו הסופית.

יו"ר בל"ד מתח ביקורת חריפה על התנהלות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ועל העומד בראשה, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג. לטענתו, בקשת אנשיו לדחות את הדיון ביום אחד בלבד עקב מצבו הרפואי נענתה בשלילה מכוונת. שחאדה הוסיף כי מבחינתו ל"החלטת הוועדה אין כל תוקף מוסרי או ציבורי". לדבריו, הרכב החברים בוועדה הוכיח כי מדובר בהחלטה מוקדמת שבסיסה נטרול פוליטי של ההנהגה הערבית ולא דיון משפטי ענייני.

הביקורת של יושב ראש בל"ד הופנתה גם כלפי שרים וחברי כנסת יהודים. הוא תקף בחריפות את השר לביטחון הלאומי איתמר בן גביר, והאשים אותו בשימוש ציני ופסול ב"דם הקורבנות" לצורכי תעמולה פוליטית. כמו כן, שחאדה לא חסך את ביקורתו מיושב ראש מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, אותו האשים בניסיון להכתיב מנהיגות ערבית שתשרת את האינטרסים של השמאל הישראלי ולא את הציבור הערבי עצמו. את גולן כינה שחאדה "גזען".

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בנוגע למאמר שעורר את הסערה סביב התבטאויותיו על אירועי השביעי באוקטובר, הודה אבו שחאדה כי במבט לאחור הוא רואה את הדברים באופן שונה וכי כיום לא היה בוחר לנסח את המאמר באותו האופן. יחד עם זאת, הוא הבהיר כי הדברים הוצאו מהקשרם ומשמשים ככלי נשק בידי יריביו הפוליטיים במטרה לפסול את זכות הבסיס של הציבור הערבי להיות מיוצג בכנסת על ידי נבחריו הטבעיים.

בנוסף, אבו שחאדה דחה בריאיון את השמועות על פרישה או כניעה. הוא הדגיש כי מפלגת בל"ד תמשיך להיאבק בכל הכלים העומדים לרשותה, וכי גם בתרחיש שבו ייפסל אישית, המפלגה תמשיך בקמפיין הבחירות במלוא העוצמה כדי לעודד את שיעור ההצבעה בחברה הערבית ולהבטיח את קולו של הציבור הערבי בזירת הפוליטיקה הישראלית.