השב"כ הגיש תלונה לצנזור הצבאי הראשי בדרישה "למצות את הדין" עם ערוץ 12, בעקבות פרסום הביקור החשאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו באיחוד האמירויות. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. לפי השב"כ, מדובר בעבירת צנזורה חמורה שסיכנה את ביטחונו של ראש הממשלה וחשפה שיטות פעולה של השירות.

בהודעת השב"כ נכתב: "פרסום הביקור בשלב בו הוא פורסם גרם לסיכון לביטחונו של ראש הממשלה, למבצע ולכוחות בשטח". עוד נמסר: "בנוסף, פרסום הביקור והאופן בו התקיים חשף שיטות פעולה של השירות, באופן המעמיד בפני עצמו את המבצעים העתידיים בסיכון גבוה יותר".

התלונה מתמקדת בעיתוי הפרסום המסוכן: הדיווח של ערוץ 12 פורסם בשעה 21:38, כאשר מטוסו של ראש הממשלה עדיין היה רחוק מגבולות הארץ. המטוס נחת בישראל רק כשעה לאחר מכן, בשעה 22:27. לפי הנטען, הפרסום בזמן שהמשלחת עדיין הייתה באוויר יצר סיכון ביטחוני ממשי.

במקביל לתלונה, חשפה לשכת ראש הממשלה את הרכב המשלחת שליוותה את נתניהו לאמירויות. הפרסום, כך נטען, סיכן את חייהם של ראש הממשלה ורעייתו, והפמליה שכללה את ראש המוסד, ראש המל"ל, האלוף גיא מרקיזנו המזכיר הצבאי, ראש אגף האבטחה בשב"כ, צוות האוויר וצוות האבטחה.

בחוות דעת של המוסד ביחס לחומרת הפגיעה של הפרסום בערוץ 12 נכתב: "הדלפה זו היוותה איום ביטחוני חמור לביטחון ראש הממשלה והמשלחת... מבקשים להרים דגל ולסמן אירוע הפרסום כאירוע חמור המהווה נזק לביטחון מדינת ישראל".

הביקור החשאי של נתניהו באמירויות התקיים ביום ראשון, כאשר ראש הממשלה המריא בשעות הבוקר במטוס פרטי לאבו דאבי ושהה לאורך היום באמירויות. על פי דיווח של סוכנות הידיעות AP, נתניהו נפגש עם נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, בפגישה שנמשכה כשש שעות.