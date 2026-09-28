השב"כ הגיש תלונה לצנזור הצבאי הראשי בדרישה "למצות את הדין" עם ערוץ 12, בעקבות פרסום הביקור החשאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו באיחוד האמירויות. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. לפי השב"כ, מדובר בעבירת צנזורה חמורה שסיכנה את ביטחונו של ראש הממשלה וחשפה שיטות פעולה של השירות.
בהודעת השב"כ נכתב: "פרסום הביקור בשלב בו הוא פורסם גרם לסיכון לביטחונו של ראש הממשלה, למבצע ולכוחות בשטח". עוד נמסר: "בנוסף, פרסום הביקור והאופן בו התקיים חשף שיטות פעולה של השירות, באופן המעמיד בפני עצמו את המבצעים העתידיים בסיכון גבוה יותר".
התלונה מתמקדת בעיתוי הפרסום המסוכן: הדיווח של ערוץ 12 פורסם בשעה 21:38, כאשר מטוסו של ראש הממשלה עדיין היה רחוק מגבולות הארץ. המטוס נחת בישראל רק כשעה לאחר מכן, בשעה 22:27. לפי הנטען, הפרסום בזמן שהמשלחת עדיין הייתה באוויר יצר סיכון ביטחוני ממשי.
במקביל לתלונה, חשפה לשכת ראש הממשלה את הרכב המשלחת שליוותה את נתניהו לאמירויות. הפרסום, כך נטען, סיכן את חייהם של ראש הממשלה ורעייתו, והפמליה שכללה את ראש המוסד, ראש המל"ל, האלוף גיא מרקיזנו המזכיר הצבאי, ראש אגף האבטחה בשב"כ, צוות האוויר וצוות האבטחה.
בחוות דעת של המוסד ביחס לחומרת הפגיעה של הפרסום בערוץ 12 נכתב: "הדלפה זו היוותה איום ביטחוני חמור לביטחון ראש הממשלה והמשלחת... מבקשים להרים דגל ולסמן אירוע הפרסום כאירוע חמור המהווה נזק לביטחון מדינת ישראל".
הביקור החשאי של נתניהו באמירויות התקיים ביום ראשון, כאשר ראש הממשלה המריא בשעות הבוקר במטוס פרטי לאבו דאבי ושהה לאורך היום באמירויות. על פי דיווח של סוכנות הידיעות AP, נתניהו נפגש עם נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, בפגישה שנמשכה כשש שעות.
הביקור מתקיים על רקע הסערה הפוליטית בישראל סביב טענות להתרעה שהועברה לנתניהו לפני אירועי ה-7 באוקטובר. על פי דיווחים שפורסמו בעיתון 'הארץ', נשיא איחוד האמירויות התקשר לראש הממשלה עשרה ימים לפני מתקפת הטרור והזהיר אותו מפני מזימה רחבת היקף. נתניהו הכחיש את הדיווח בתוקף.
לפי הדיווח ב-AP, נתניהו הפציר בבן זאיד במהלך הפגישה לפרסם הכחשה רשמית לדיווחים על התרעה מוקדמת. אולם משרד החוץ של איחוד האמירויות סירב להתייחס ישירות לתוכן הפגישה ולא פרסם הודעת הכחשה. במקום זאת, נמסרה תגובה עמומה לפיה אבו דאבי שומרת על "קווי תקשורת פתוחים וישירים" עם ישראל.
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