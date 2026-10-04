סקר: מפלגת וינטר נופלת מתחת לאחוז החסימה

סקר חדש שפורסם הערב מצביע על שינוי במפת המנדטים, כאשר 23 ימים נותרו עד לבחירות: מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר יורדת לראשונה מזה שבועות מתחת לאחוז החסימה ואינה עוברת את מפתן הכניסה לכנסת.

במקביל, הרשימה המשותפת מתחזקת ומגיעה ל-8 מנדטים, לאחר פרישתו של יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה בעקבות הדיון בפסילת מועמדותו והמלצת נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לפרוש.

מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט נותרת המפלגה הגדולה ביותר בסקר עם 23 מנדטים. מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו שומרת על יציבות עם 21 מנדטים.

"ביחד" בראשות נפתלי בנט חוזרת ל-12 מנדטים, לאחר שירדה במנדט בסקר הקודם. מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן יורדת ל-8 מנדטים, לאחר שקיבלה 9 בסקר הקודם.

עוצמה יהודית מקבלת בסקר 8 מנדטים, בעוד "הציונות הדתית-זהות" בראשות בצלאל סמוטריץ' נותרת יציבה עם 6 מנדטים. איחוד המילואימניקים-הכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה עוברת את אחוז החסימה ונשארת עם 4 מנדטים.

רע"ם שומרת על יציבות עם 5 מנדטים, ונותרת המפלגה שבלעדיה גוש השינוי אינו יכול להגיע לרוב של 61 מנדטים ולהקים קואליציה. לפי הסקר, מפת הגושים היא כדלהלן: גוש נתניהו 51 מנדטים, גוש איזנקוט 52 מנדטים, המפלגות הערביות 13 מנדטים, הנדל וזליכה 4 מנדטים.