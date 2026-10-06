ישיבת הממשלה הוזזה למיקום סודי ברגע האחרון

ישיבת הממשלה השבועית הוזזה הבוקר (יום ג') ממשרד ראש הממשלה למיקום תת-קרקעי, על רקע המצב הביטחוני. השרים קיבלו הודעה על שינוי המיקום רק בסביבות השעה 8:30 בבוקר - כשעתיים וחצי בלבד לפני מועד פתיחת הישיבה שנקבע לשעה 11:00.

במסגרת הדיון צפויה הממשלה להאריך את מצב החירום בעורף עד ליום כ' באוקטובר. בדברי ההסבר שצורפו להצעה נכתב כי "ממשיך להתבצע ירי בהיקפים שונים מאיראן, כמו גם מתימן, לעבר מדינות שונות במזרח התיכון".

בדברי ההסבר צוין כי קיימת חוסר וודאות לגבי הזירות באיראן ובלבנון, ולפיכך "להערכת גורמי הביטחון קיימת עדיין סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית". יצוין כי ניסוח דומה הופיע בכל הארכות המצב המיוחד בעורף שאישרה הממשלה בחודשים האחרונים.

שינוי המיקום של ישיבת הממשלה מגיע על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת.