אנחת רווחה עצומה עברה היום (חמישי) במגזר החרדי: בית המשפט העליון דחה את העתירות נגד ההעברות התקציביות לחינוך החרדי ושיחרר את מלוא הכספים שהוקפאו במשך שבועות ארוכים. מדובר בסכום כולל של 286 מיליון שקל שיועדו למשרד החינוך עבור מערכת החינוך החרדית, ובהם גם הכספים המיועדים לתשלום שכר הגננות שהיוו את מוקד המשבר.

ההחלטה הדרמטית של בג"ץ מסירה למעשה את צווי המניעה ששיתקו את המערכת בשבועות האחרונים, ודוחה את עתירתן של ח"כ נעמה לזימי (הדמוקרטים), מפלגת 'יש עתיד' ועמותת חדו"ש. העתירות הוגשו בטענה כי ועדת הכספים של הכנסת אישרה את ההעברות התקציביות במהלך פגרת הבחירות ללא הסכמת נציגי האופוזיציה, בניגוד לחובת הריסון בתקופת בחירות.

הפרשה החלה לאחר שוועדת הכספים התכנסה במהלך פגרת הבחירות ואישרה העברות תקציביות רחבות. בעקבות העתירה שהוגשה לבג"ץ, הוציא בית המשפט צו על תנאי וצו ביניים שהקפיא את מרבית ההעברות והורה למשיבים "לבוא וליתן טעם מדוע לא תבוטל העברת הכספים הקואליציוניים".

שחרור הכספים כולל שתי העברות מרכזיות: העברת הליבה בסך 270 מיליון שקל המיועדים ישירות לחינוך החרדי, והעברה משלימה בסך 16 מיליון שקל נוספים. בין הסעיפים שנכללו בהקפאה ומשוחררים כעת: תוספת תקציבית קריטית לשכר הגננות החרדיות, תקציבים להסעות תלמידים ברשתות החינוך הגדולות "החינוך העצמאי" ו"בני יוסף", סבסוד צהרונים במוסדות הפטור ובמוסדות המוכר שאינו רשמי, תוכניות לטיפול בנוער נושר ובבני נוער בסיכון, תקציבים לפעילות תרבות יהודית, ומימון להכשרת מורות בסמינרים.

נקודת המפנה שהובילה לשחרור המלא הגיעה בזכות עמדתה המשפטית הנחרצת של היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, שקבעה בעמדתה הרשמית כי ההעברות הנדונות אושרו כדין ובסמכות מלאה. עמדתה המשפטית הוכיחה לשופטים כי ועדת הכספים פעלה במסגרת סמכותה.

במקביל, גורמים המעורים בפרטים מציינים כי מאחורי הקלעים נרשמה עבודה מאומצת של מנכ"לית משרד ראש הממשלה דרורית שטיינמץ, יחד עם יועצי ראש הממשלה רבקה פלוך ונבו כץ, שפעלו בניסיון להביא לפתרון המשבר ולמנוע את הרעבת המוסדות.

יצוין כי חלק מהתקציבים בתיק כבר שוחרר בשלב מוקדם יותר, כאשר באוגוסט הסיר בג"ץ את ההקפאה מעל כ-78 מיליון שקלים שיועדו למשרד לשירותי דת ובתי הדין הרבניים, וזאת ברקע טענת משרד הדתות בדבר הפגיעה הקשה והצפויה בתשלומים לספקים ובפעילות השוטפת. עם זאת, כלל תקציבי החינוך נותרו אז חסומים עד להחלטת היום.

יו"ר תנועת דגל התורה ח"כ משה גפני בעקבות החלטת בג"ץ לשחרר את תקציבי החינוך החרדי:

"אני שמח על החלטת בג"ץ ועל שחרור התקציבים החיוניים לחינוך החרדי, ובהם התקציב לשכר הגננות.

אני מבקש להודות ליועמשי"ת הכנסת עו"ד שגית אפיק, וליועצת המשפטית לועדת הכספים עו"ד שלומית ארליך, על עמדתן הברורה והמקצועית ועל חוות הדעת המשפטיות שהציגו וגיבו את ההליך שהתנהל בוועדת הכספים.

פעלנו על פי תקנון הכנסת ובהליך תקין לחלוטין. העתירה הזו הייתה קנטרנית ומיותרת, והיה ברור לנו מלכתחילה שכך יהיה דינה. אני שמח שגם שופטי בג"ץ קיבלו את העמדה הזו והורו על שחרור הכספים.

מדובר בתקציבים חיוניים ביותר למערכת החינוך החרדית, לגננות, למוסדות ולפעילויות חשובות שנועדו עבור החינוך החרדי. אני שמח שהכספים שוחררו וכעת יוכלו להגיע ליעדם ולשרת את המטרות החשובות שלשמן אושרו."