בשעות הלילה המאוחרות של יום שני, סמוך לשעה 2:00, הופץ דיווח על ניסיון מעצר של בחור ישיבה בכביש בגין הצפוני בירושלים, כחצי קילומטר לפני היציאה למלחה. בעקבות הדיווח הוזעקו למקום פעילי תנועת "צבע שחור".

תוך דקות ספורות הגיעו עשרות מפגינים לכביש בגין וחסמו את הנתיב, מתוך הנחה שמדובר בניסיון לעצור בחור ישיבה במסגרת אכיפת חוק הגיוס.

אולם התמונה שהתבררה בהמשך הייתה שונה לחלוטין. על פי הפרטים שנמסרו, מדובר היה בצעירים שנעצרו על ידי שוטרי תחנת מוריה בעקבות מרדף משטרתי שהחל לאחר עבירת תנועה שביצעו.

לאחר שנעצרו, הצעירים הזעיקו בעצמם את פעילי "צבע שחור". כך, בעקבות הדיווח הראשוני שהופץ על מעצר עריק, הגיעו המפגינים למקום והחלו במחאה וחסימת הכביש.

רק בשלב מאוחר יותר התברר כי המעצר לא היה קשור כלל לאכיפת חוק הגיוס או לניסיון לעצור עריק, אלא לאירוע תעבורתי שכלל מרדף משטרתי בעקבות עבירת תנועה.

בסיום האירוע תועדה גם פעילות משטרתית כנגד כלי הרכב שהגיעו למקום. על פי התיעודים, שוטרים צילמו ותיעדו לוחיות רישוי של רכבים שהגיעו לאזור, ובמיוחד התמקדו בכלי רכב שעצרו בשולי הדרך. לפי הטענות, חלק מהנהגים קיבלו דוחות.

כך הסתיים אירוע שהחל בדיווח על ניסיון מעצר עריק והוביל לחסימת כביש מרכזי בירושלים בשעות הלילה, אך התברר בסופו של דבר כאירוע שרקעו היה עבירת תנועה ומרדף משטרתי בלבד.