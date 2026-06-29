הגב' שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה, סיימה את תפקידה כפסיכולוגית ילדים בשירות הפסיכולוגי החינוכי של עיריית ירושלים ויצאה רשמית לגמלאות. לאורך שנים ליוותה נתניהו מקרוב את תלמידות בית הספר החסידי "בית חנה" בירושלים, מוסד חינוכי חב"די שבו עבדה באופן שקט ומקצועי, הרחק מאור הזרקורים הציבורי.

במהלך שנות עבודתה במוסד, נוצר קשר חם וקרוב בין רעיית ראש הממשלה לבין הנהלת המוסד והצוות החינוכי. נתניהו העניקה מענה מקצועי ורגשי לתלמידות הזקוקות לליווי פסיכולוגי, תוך שמירה על פרטיות ומקצועיות גבוהה.

נתוני ההעסקה שנחשפו: 105 שעות בחודש בשיא

יציאתה לגמלאות מגיעה כשנתיים לאחר שנחשפו נתוני ההעסקה הרשמיים שלה בעיריית ירושלים, בעקבות עתירה שהגישה עמותת "הצלחה" לבית המשפט המחוזי. השב"כ, שבחן את הנושא מטעמי ביטחון, הודיע בשעתו כי אין מניעה למסור את המידע, ובעקבות כך נחשפו שעות העבודה של רעיית ראש הממשלה בין מחצית שנת 2021 לסוף שנת 2024.

מהנתונים שנחשפו עלה כי נתניהו הועסקה באופן קבוע בהיקף של 50% משרה לאורך כל התקופה. בחודש מאי 2023 רשמה את מספר השעות הגבוה ביותר – 105 שעות בחודש כפסיכולוגית ילדים. גם בחודש אוקטובר 2023, חודש פרוץ מלחמת חרבות ברזל, עבדה נתניהו 75 שעות בשירות הציבורי, למרות האירועים הביטחוניים הקשים והעומס הציבורי.

יחד עם זאת, הנתונים הראו גם הפסקות עבודה ממושכות של למעלה מ-30 יום ברציפות, שנבעו בעיקר מאילוצי אבטחה, נסיעות מדיניות ולוח זמנים ציבורי צפוף. כך למשל, במאי 2024 ובאוגוסט 2023 עבדה 7 שעות בלבד בכל חודש, בשל הפסקות פעילות מתועדות.

הראיון ההיסטורי: "מסירות עצומה לבנות"

לפני מספר שנים, בשנת תשע"ט, העניקה שרה נתניהו ראיון נרחב וחריג לשבועון 'כפר חב"ד', בהגשת העורך מנחם כהן. בראיון זה התייחסה בהרחבה לעבודתה בבית הספר החב"די "בית חנה" – עבודה שעוררה לא פעם קנטורים מצד גורמים פוליטיים באופוזיציה שטענו כי מדובר בהעסקה פיקטיבית.

"המנהלת, הגברת רבקה בלוי, היא באמת אישה נהדרת. אני עובדת שם כפסיכולוגית מטעם השירות, ונמצאת שם פעם בשבוע. אני רואה את הדברים הנהדרים שעושים שם בחינוך של הבנות והילדות. מיוחד לראות את המחשבה, את ההשקעה, את המסירות. את האופן שבו המורות מעניקות השכלה וגם הרבה מעבר להשכלה – חינוך. ואני בפירוש רואה את זה ומלווה את זה"

כך השיבה נתניהו למראיין כשנשאל על הקשר שלה עם המוסד החינוכי החב"די. דבריה חשפו את ההערכה העמוקה שלה למסירות הצוות החינוכי ולעבודה החינוכית המתבצעת במוסד.

הברכה מהרבי: "ויאיר מזלם"

בהמשך אותו ראיון היסטורי, גוללה רעיית ראש הממשלה את הקשר העמוק והאישי של משפחת נתניהו עם הרבי מליובאוויטש זי"ע. "מהרגע שבו הכרתי את בעלי, ידעתי על הקשרים שלו עם הרבי", סיפרה נתניהו. "כשנולד בננו יאיר, קיבלתי מהרבי ברכה אישית, שהיו בה כמה מילים בכתב ידו: 'ויאיר מזלם'. לרוב התרגשותנו, הברכה הגיעה אלינו באופן אישי ממש על ידי החסיד ר' דוד נחשון, בזמן הברית עצמה. זה היה מרגש מאוד".

המראיין הזכיר לנתניהו כי בעלה, ראש הממשלה, שהה בניו יורק ביום המר ג' בתמוז תשנ"ד, והגיע ל-770. נתניהו אישרה בהתרגשות: "נכון. אני זוכרת בהחלט. היינו אז בניו יורק ואני ראיתי את כל המסע בשידור חי. הוא חזר משם נפעם, נרגש ועצוב מאוד. הראייה של הרבי היא ראייה לטווח רחב מאוד, מתוך המון תעצומות נפש. אינני חושבת שיש שני לו".

התמונה היחידה על הקיר

לסיכום הראיון, חשפה נתניהו פרט מרגש מתוך הבית ברחוב עזה ומשרד ראש הממשלה: "אני חייבת לספר שבעלי, במשרדים ובבית, קובע בדרך כלל תמונות אישיות שלנו ושל הילדים, אבל התמונה הנוספת היחידה שיש לו גם בבית וגם במשרד – זו תמונה שלו עם הרבי. וזה אומר הרבה ומשמש באמת סמל לאהבה וההערכה העצומות שלו לרבי, וגם לכל האנשים הנפלאים האלה, אנשי חב"ד, שהם חלק נהדר בעם ישראל".

בהמשך הרחיבה רעיית ראש הממשלה באשר לתפקידה ביחס לבעלה: "אני רואה את תפקידי להיות יד ימינו. לעזור לו בכל מה שאפשר, בכל הפעילות הדיפלומטית, בנסיעות, באירוח מנהיגים מכל העולם - דבר שהולך ומתרבה בשנים האחרונות ברוך השם תחת הנהגתו".

"כמובן אני ממשיכה בעבודתי בשירות הפסיכולוגי בעיריית ירושלים", חזרה שרה נתניהו והדגישה באותו ראיון, "ועליי כמובן גם לטפח את הבית, המשפחה והילדים. זה קשה ומורכב, אבל מלא תחושה של סיפוק". כעת, כאמור, פרשה נתניהו לפנסיה מעבודתה הציבורית, לקול תשואות התלמידות "ביי שרה", לאחר שנים של פעילות מקצועית שקטה ומסורה.