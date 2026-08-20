יו"ר תנועת ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי הגיע הבוקר (יום ה') לביתו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, שם התייעץ עמו בנושאים חשובים העומדים על סדר יומה של התנועה.

במהלך הביקור מסר הרב דרעי לראש"ל איגרת אישית מזקן חברי מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה שליט"א, אשר מינה את יו"ר ש"ס כשלוחו להעברת המכתב.

בתוכן האיגרת הדגיש הגר"מ מאיה כי תנועת ש"ס שומרת נאמנה על מורשתו של מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, וכי הראשון לציון, כממשיך דרכו של אביו מרן זיע"א אשר הכתירו לפני הסתלקותו, ראוי שיהיה האחראי על יישום מורשתו בקרב נציגי התנועה ומוסדותיה.

זקן המועצה פנה אל הראש"ל בבקשה מפורשת: "באתי בבקשה אל מעלת כתר שליט"א ברא כרעיה דאבוה אשר יאות להנחות ולהדריך את מורשתו והנהגתו של מרן רבינו זיע"א בקרב נציגי התנועה את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון".

כמו כן התייחס הגר"מ מאיה במכתבו ליו"ר התנועה, חבר הכנסת אריה דרעי, וכתב: "זכינו שמרן זיע"א סמך ידו בכל ענייני הציבור על נאמן ביתו, שלוחא דרבנן מקים עולה של תורה, מחולל מהפיכת יהדות ספרד, הרב רבי אריה דרעי יו"ר תנועת ש"ס והפקיד בידיו את מושכות הנהגת התנועה הקדושה והוא הולך בדרך אשר התווה לו מרן זיע"א, באשר זכה ליצוק מים על ידיו הק' מיום היווסדה".