הגר"צ מאזוז בדבריו ( צילום: כסא רחמים )

בשיחתו השבועית במוצאי שבת קודש בהיכל ישיבת 'כסא רחמים', השמיע ראש הישיבה הגאון הרב צמח מאזוז ביקורת חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות הוראתה לבטל השנה את מעמד האזכרה והעצרת המרכזית לזכרו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל. ראש הישיבה אמר בדברים נוקבים: "אותה מסכנה היועצת המשפטית, הראש שלה כל היום 'רַק רַע כָּל הַיּוֹם' כמו שכתוב בתורה. בכל יום היא יושבת וחושבת מה לעשות נגד בני התורה, איך להרע להם, ומחפשת גזירות חדשות".

הגר"צ מאזוז בדבריו - צילום: כסא רחמים הגר"צ מאזוז בדבריו | צילום: צילום: כסא רחמים 10 10 0:00 / 1:09

בהמשך דבריו אמר הגאון רבי צמח מאזוז: "ראיתי בעיתון ביום שישי כותרת שהיועצת המשפטית אוסרת לקיים את ההילולא של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל. ומה הנימוק שלה? שזה עלול להשפיע על אנשים להצביע למפלגת ש"ס, ולכן היא רוצה 'בחירות טהורות' שכל אדם יצביע לפי מצפונו. איזו 'טהורה' היא בעצמה". ראש הישיבה הוסיף: "כמעט בכל יום רואים בעמוד הראשון של העיתון מה היועצת המשפטית הזאת, שמכנים אותה 'הקדושה', חשבה ומצאה באותו לילה. היא מסכנה!".

הגר"צ מאזוז עם הגר"ע יוסף ( צילום: כסא רחמים )

כזכור, בסוף השבוע שעבר פורסם כי היועצת המשפטית לממשלה הורתה לבטל השנה את מעמד האזכרה הממלכתי למרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, בניגוד למה שנקבע בחוק. הנימוק שניתן להחלטה הוא שמרן הגר"ע זצוק"ל מזוהה עם מפלגת ש"ס, ולכן גם אם לא תאמר במעמד מילה פוליטית אחת, עצם קיום האזכרה ייחשב כתעמולה בחירות למפלגה. החלטה זו עומדת בניגוד גמור למעמד האזכרה הממלכתי לזכרו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, המזוהה באופן ישיר עם מפלגת העבודה, ואף על פי כן טקס האזכרה לזכרו מתקיים מדי שנה גם בסמיכות מיידית למועד הבחירות.