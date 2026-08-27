מרן הרב עובדיה יוסף ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

סערה משפטית ופוליטית פרצה גם סביב כנס ההנצחה השנתי לזכרו של מרן פוסק הדור הרבכ עובדיה יוסף זצוק"ל, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הורתה למשרד לשירותי דת לאסור את קיום האירוע במועדו המקורי. הפרשן הפוליטי של 'חדשות 12', עמית סגל, חשף את ההחלטה והנימוקים שעמדו מאחוריה.

על פי הדיווח, לפני מספר שנים חוקקה הכנסת חוק מיוחד המחייב את המשרד לשירותי דת לערוך מדי שנה כנס ממלכתי בסמוך ליום פטירתו של מרן זצוק"ל. השנה, יום הפטירה חל ב-6 באוקטובר – שבועות ספורים בלבד לפני מועד הבחירות לכנסת, מה שהפך את האירוע לרגיש מבחינה פוליטית. "קשר הדוק לש"ס" – הנימוקים של הייעוץ המשפטי בהודעה שהעבירה היועצת המשפטית למשרד לשירותי דת, הובהר כי משיקולי תעמולת בחירות לא ניתן יהיה לקיים את האירוע במועדו. עמית סגל הביא את הציטוטים המרכזיים מהמסמך: "האירוע עוסק בדמותו, מורשתו ופועלו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. בשל הקשר ההדוק וההיסטורי שבין מרן לבין תנועת ש"ס, אי אפשר לנטרל את ההיבט התעמולתי של האירוע". האדמו"ר בשמחת נינתו: 45 דקות בלבד חיים כהן | 26.08.26 טיש הילולא בחצר סאדיגורה ירושלים חיים כהן | 26.08.26 בעמדת הייעוץ המשפטי צוין כי לא ניתן להסתפק בהתחייבויות לפיהן פוליטיקאים מש"ס לא יישאו דברים באירוע, ולכן יש לדחות את מועד הכנס לאחר הבחירות או לבטלו כליל. ההחלטה עוררה גל זעם בקרב הציבור החרדי ובמשרד לשירותי דת.

מנכ"ל משרד הדתות: "מה עם טקס רבין?"

מנכ"ל המשרד לשירותי דת שיגר מכתב תגובה תקיף, שבו טען כי הנחיית היועמ"שית מנוגדת לחוק מפורש של הכנסת המחייב את קיום האירוע במועדו. לטענתו, אין בסמכות הייעוץ המשפטי לבטל חקיקה ראשית שהתקבלה בכנסת.

בנוסף, הציב מנכ"ל המשרד מראה נוקבת מול מערכת המשפט: "כיצד בכוונתכם לנהוג לגבי עצרת הזיכרון הממלכתית של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, אשר כידוע לכול היה אדם פוליטי? לא זו אף זו – מפלגתו רצה בימים אלו במסגרת רשימת 'הדמוקרטים', וכל פעילות לזכרו מהווה לכאורה קידום פוליטי מובהק עבורה".

דרישה לדין שווה

במשרד לשירותי דת דורשים דין שווה: מאחר ששני האירועים – הנצחת מרן זצוק"ל והנצחת (להבדיל) יצחק רבין – מעוגנים בחוקי הכנסת, יש לאפשר את קיום הכנס הממלכתי לזכרו של מרן פוסק הדור כמתוכנן, או לחילופין להורות על ביטול אירועי הזיכרון הממלכתיים ליצחק רבין.

במערכת הפוליטית ממתינים כעת להתפתחויות נוספות ולמענה הרשמי של הייעוץ המשפטי לממשלה. הפרשה מעלה שאלות יסוד בדבר יחסי הכוחות בין הרשות המבצעת לבין הייעוץ המשפטי, ובדבר היקף סמכותו להתערב בחקיקה ראשית של הכנסת.

יצוין כי תנועת ש"ס, שנוסדה על ידי מרן זצוק"ל והובלה על ידו במשך עשרות שנים, משיקה בימים אלו את קמפיין הבחירות שלה תחת הסיסמה "דרך אמונה בחרתי", כשדמותו של מרן זצוק"ל ממשיכה לעמוד במרכז זהותה הרוחנית והפוליטית של התנועה.