המונים צפויים להתייצב ביום ראשון הקרוב לעצרת מחאה, זעקה ותפילה מחוץ לכלא הצבאי נווה צדק, בעקבות מעצרו של בן הישיבה ישראל גוחפי הי"ו מבני ברק. העצרת נערכת בהוראת חברי מועצת חכמי התורה, גאב"ד יורה דעה הגאון רבי שלמה מחפוד וחבר מועה"ח הגאון רבי משה מאיה, שפרסמו מכתב מיוחד בעניין.
במכתבם הדגישו הרבנים כי מעצרו של תלמיד הישיבה, תושב בני ברק, מהווה פגיעה חמורה בכבוד התורה ובלומדיה. הם קראו לתושבי העיר ולציבור כולו להיענות להחלטת הרבנים ומנהיגי הקהילות ולהתייצב לתפילה ולמחאה במעמד כבוד התורה.
"לך כנוס את כל היהודים"
במכתב של הגר"ש מחפוד שליט"א, אליו הצטרף זקן המועצת הגר"מ מאיה, נכתב תחת הכותרת "לך כנוס את כל היהודים": "לנוכח ביזוי כבודה של תורה והרדיפה כנגד לומדיה, עם מעצרו של תלמיד הישיבה הבחור החשוב ר' ישראל גוחפי מהעיר בני ברק, שנעצר ונשלח למאסר בעוון עמלה של תורה".
הרבנים קראו לכלל הציבור ולתושבי העיר בפרט להיענות להחלטת הרבנים, חכמי התורה ומנהיגי הקהילות, כפי שהוכרז בהחלטות העצרת שהתקיימה בי"ד תמוז: "שאם חלילה ינתפס אחד מבחורי הישיבות או אברכי הכוללים מעירנו, אנו רבני בני ברק מאוגדים ומאוחדים בזאת לרומם את כבוד התורה, לצאת לכלא לזעוק ולהתפלל לפני ה' על ביטול הגזרה".
פרטי העצרת והיערכות המשטרה
העצרת תתקיים היום (ראשון), י"ז באלול תשפ"ו, בשעה 21:00, מחוץ לשערי הכלא הצבאי בבסיס נווה צדק. המארגנים הדגישו כי המעמד ייערך מתוך קידוש השם, תוך שמירה על הוראות החוק והישמעות להכוונת הרבנים והסדרנים במקום.
משטרת ישראל מתכוננת בכוחות מוגברים לקראת העצרת. על פי הודעת המשטרה, יחידות ממרחב דן יוצבו במוקדים שונים במטרה לשמור על הסדר הציבורי ולנהל את זרימת התנועה. צפויים שינויים משמעותיים בהסדרי התנועה באזור, והמשטרה פונה לציבור הנהגים והנוסעים בבקשה להימנע ככל האפשר מהגעה לאזורים אלו.
"ועשית ככל אשר יורוך"
הגאון רבי משה מאיה הוסיף בכתב ידו בתחתית המכתב כי החובה להשתתף נובעת מדין "ועשית ככל אשר יורוך", והביע צער עמוק על הפגיעה בכבוד התורה. זקן המועצת הדגיש כי מדובר בחובה על כל אחד להשתתף ולמחות על מעצר תלמידי חכמים במעמד כבוד התורה.
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