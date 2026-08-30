המונים צפויים להתייצב ביום ראשון הקרוב לעצרת מחאה, זעקה ותפילה מחוץ לכלא הצבאי נווה צדק, בעקבות מעצרו של בן הישיבה ישראל גוחפי הי"ו מבני ברק. העצרת נערכת בהוראת חברי מועצת חכמי התורה, גאב"ד יורה דעה הגאון רבי שלמה מחפוד וחבר מועה"ח הגאון רבי משה מאיה, שפרסמו מכתב מיוחד בעניין.

במכתבם הדגישו הרבנים כי מעצרו של תלמיד הישיבה, תושב בני ברק, מהווה פגיעה חמורה בכבוד התורה ובלומדיה. הם קראו לתושבי העיר ולציבור כולו להיענות להחלטת הרבנים ומנהיגי הקהילות ולהתייצב לתפילה ולמחאה במעמד כבוד התורה.

"לך כנוס את כל היהודים"

במכתב של הגר"ש מחפוד שליט"א, אליו הצטרף זקן המועצת הגר"מ מאיה, נכתב תחת הכותרת "לך כנוס את כל היהודים": "לנוכח ביזוי כבודה של תורה והרדיפה כנגד לומדיה, עם מעצרו של תלמיד הישיבה הבחור החשוב ר' ישראל גוחפי מהעיר בני ברק, שנעצר ונשלח למאסר בעוון עמלה של תורה".

הרבנים קראו לכלל הציבור ולתושבי העיר בפרט להיענות להחלטת הרבנים, חכמי התורה ומנהיגי הקהילות, כפי שהוכרז בהחלטות העצרת שהתקיימה בי"ד תמוז: "שאם חלילה ינתפס אחד מבחורי הישיבות או אברכי הכוללים מעירנו, אנו רבני בני ברק מאוגדים ומאוחדים בזאת לרומם את כבוד התורה, לצאת לכלא לזעוק ולהתפלל לפני ה' על ביטול הגזרה".