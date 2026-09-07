חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני ( צילום: Olivier Fitoussi/Flash90 )

ביטאון 'דגל התורה', 'יתד נאמן', התייחס הבוקר (יום שני) לראשונה להחלטה על הדחת חברי הכנסת מרשימת 'יהדות התורה' לכנסת הבאה.

בסיעה הליטאית הדגישו כי המהלך אינו נובע מחוסר אמון, וכי חברי הכנסת פעלו לאורך כל הקדנציה על פי הנחיות גדולי ישראל. "מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', מאשרת בימים אלו את הרכב הרשימה לכנסת לאחר ריענון שורותיה בנציגים חדשים", נכתב בפתח הדיווח ב'יתד נאמן'. בביטאון 'דגל' ביקשו להדגיש: "יודגש כי בניגוד לדיווחים השקריים, החלטת הריענון אינה הבעת חוסר אמון בנציגי 'דגל התורה' שעשו את פעילותם לאורך כל הקדנציה על פי הנחיית גדולי ישראל שליט"א ונועצו עימם בכל צעד ושעל. כך עשו גם לאורך כל שנות פעילותם על פי הנחיית גדולי ישראל זצוק"ל". צו הריסה במתחם קברו של הרב עמוס גואטה משה כץ | 06.09.26 עוד נכתב בביטאון: "לאחר ש'חוק הגיוס' טורפד ולא התקדם בניגוד לכל ההבטחות הקואליציוניות, שהופרו שוב ושוב, ציינו גדולי ישראל שליט"א במכתבם (שפורסם ביתד נאמן), כי הח"כים עשו כל שביכולתם כדי לגרום להסדרת מעמדם של בני הישיבות ואברכי הכוללים. הצורך בריענון השורות אינו מהווה אפוא הבעת אי אמון כפי שניסו לטעון גורמים כאלו ואחרים".

ראש הישיבה הגר"ד לנדו ( צילום: דניאל נפוסי )

יצוין כי בביטאון 'דגל התורה' לא הוזכרו שמותיהם של חברי הכנסת, אך צוין כי 'מועצת גדולי התורה' מאשרת בימים אלו את רשימת 'דגל' לכנסת הבאה.

כפי שדווח, מספר חברי 'מועצת גדולי התורה' הביעו בימים האחרונים התנגדות נחרצת להדחה וטענו כי 'שיקולים זרים' הוכנסו להחלטה.

במוצאי שבת האחרון יצאה הודעה רשמית מבית המנהיג הגאון רבי דב לנדו שליט"א, בה נמסר כי הרב פנה במכתבים אישיים לשני חברי הכנסת והודה להם על פעילותם, אך הבהיר כי עקב הצורך בריענון שורות, השניים יעזבו את הכנסת.

המנהיג הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א, שהיה אמור להצטרף למכתב, החליט שלא להתערב והביע את דעתו בפני מקורביו כי הוא מתנגד להדחה.

גורמים בכירים המקורבים לאחד מחברי הכנסת טענו כי הניסיון להוציא את המהלך לפועל נעשה "במחשכים" תוך הכחשות חוזרות ונשנות מצד אנשי ביתו של הגאון רבי דב לנדו שליט"א.