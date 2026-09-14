תיעוד מביך פורסם מהיום השני של ראש השנה: כלי עבודה כבדים תועדו פועלים במתחם השכונה החרדית "קריית גת מערב", בעיצומו של יום טוב.

על פי הפרסום של יואלי ברים בחדשות 13, מדובר בעבודות הכשרת קרקע לקראת הקמת השכונה החרדית, ולא בעבודות בטיחות או עבודות הקשורות לפיקוח נפש.

ממינהלת "מערבא", הגוף הממונה על קידום השכונה החרדית, נמסר בתגובה כי לאחר בדיקה שנערכה התברר שקבלן משנה לעבודות עפר, שאינו יהודי, ביצע את העבודות במתחם על דעת עצמו ללא אישור.

במינהלת הבהירו כי הנושא יטופל בחומרה רבה וכי הנהלים חודדו מחדש כדי למנוע מקרים דומים בעתיד.

האירוע האחרון מצטרף לתיעוד נוסף שפורסם בחדשות 13 לפני מספר חודשים, שבו נראו עבודות תשתית בשבת במתחם אחר בדרום הארץ, המיועד להקמת העיר החרדית "פלוגות". בתיעוד ההוא נראו כלי עבודה כבדים, ובהם דחפורים, טרקטורים ומשאיות.

בעקבות אותו תיעוד אמר אז חבר הכנסת יצחק גולדקנופף כי הוא רואה בחומרה את ביצוע העבודות בשבת ודרש לקבל הבהרות מהגורמים האחראים.

השכונה הנבנית כיום במערב קריית גת צפויה להיות בשלב הראשון תחת השיפוט המוניציפלי של עיריית קריית גת. במקביל, בימים אלו מקודמת העיר החרדית החדשה "פלוגות", שנמצאת כיום בשלבי תכנון.

על פי התכנון, לאחר הקמת פלוגות והסדרת מעמדה כעיר חרדית עצמאית, השכונה במערב קריית גת צפויה לעבור לתחום השיפוט של העיר החדשה.