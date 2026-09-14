יהודה אבידן ( צילום: פלאש 90 )

הילולת מרן הרב עובדיה יוסף זצוק״ל בוטלה היום (שני) באופן רשמי, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה הנחתה כי בשלב זה לא ניתן לקיים את האירוע בשל מערכת הבחירות. ההילולה הייתה אמורה להתקיים בבנייני האומה בירושלים במשך שלושה ימים, בין 6 ל-8 באוקטובר.

מנכ״ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, שיגר היום מכתב רשמי לעיריית ירושלים ולגורמים במשרד, בו הודיע על הביטול. לדבריו, המפיק הודיע כי בסד הזמנים הקיים, ולאחר הנחיית היועצת המשפטית לממשלה, לא ניתן יהיה להוציא את האירוע לפועל. ״בעקבות הודעת המפיק כי בסד הזמנים הקיים לנוכח הנחיית היועצת המשפטית לממשלה כי בשלב זה לא ניתן לקיים את האירוע לזכרו של מרן בגלל מערכת הבחירות״, כתב אבידן במכתב. הוא הוסיף כי לכך מצטרפת הימשכות ההליך המשפטי המתנהל בבג״ץ.

״עקב המשכות ההליך המשפטי המתקיים בבג״ץ, לצערי הרב ועקב אי קיומה של אפשרות אחרת, הריני להודיעכם על ביטול הילולת מרן אשר הייתה אמורה להתקיים בין התאריכים 6-8 באוקטובר בבנייני האומה״, נכתב במכתב.

למרות הודעת הביטול, במשרד לשירותי דת לא סגרו לחלוטין את האפשרות לקיים אירוע אחר לזכרו של הרב עובדיה. אבידן הבהיר במכתבו כי אם תתקבל החלטה על אירוע חלופי, המשרד ועיריית ירושלים יקיימו שיחות בנושא.