ילדה בת ארבע נפצעה היום (יום שלישי) בנפילה משולחן ברחוב הרב שך בבני ברק. הילדה חבלה בראשה בעקבות הנפילה, ומצבה הוגדר כבינוני.

על פי הדיווח מאיחוד הצלה, הילדה טיפסה על שולחן ונפלה ממנו, מה שגרם לחבלת ראש. צוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני.

ישראל אותמזגין ומשולם יוזביץ', חובשי איחוד הצלה שטיפלו בילדה, מסרו: "בני משפחה סיפרו לנו כי היא נפלה משולחן עליו טיפסה ונחבלה בראשה. הענקנו לה טיפול רפואי והיא פונתה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שיבא בתל השומר כשמצבה מוגדר בינוני".