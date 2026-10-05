שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחה גדולה נערכה באלעד לכבוד בר המצווה לבנו של משה רבר, מבכירי יהדות התורה. השמחה התקיימה בהשתתפות קהל רב ומגוון, כאשר גדולי תורה, אדמו"רים, רבנים, חברי כנסת, ראשי ערים ואישי ציבור רבים הגיעו לברך את חתן בר המצווה ואת משפחתו.

בין המשתתפים המרכזיים בשמחה היו ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש והאדמו"ר מויז'ניץ, שהגיעו במיוחד לברך את החתן ואת בני המשפחה. נוכחותם של גדולי התורה הוסיפה הוד והדר לשמחה. לצד גדולי התורה, השתתפו בשמחה רבנים ואישי ציבור מכל קצוות הציבור החרדי, לצד דמויות בכירות מהמערכת הפוליטית והציבורית. בין האורחים נמנה גם פרופ' יורם וייס, מנהל המרכז הרפואי הדסה, שהגיע לשמחה וניצל את ההזדמנות להתברך אצל האדמו"ר מויז'ניץ.

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר ( צילום: שלומי כהן )