ארגון הצלה בקראון הייטס הוציא אזהרה דחופה לציבור, לאחר שצעיר מקומי פונה לבית החולים כשהוא סובל מדלקת קרום המוח החיידקית מסוג מנינגוקוק. המדובר בזיהום חמור המסכן חיים, והמערכת הרפואית באזור נכנסה לכוננות על מנת לעצור את שרשרת ההדבקה.

לפי גורמי ההצלה, החיידק עובר באמצעות רסיסי רוק ובעל יכולת הדבקה גבוהה למי שהיה במגע קרוב וממושך עם החולה בתקופה הסמוכה להופעת התסמינים.

המקרה מעורר דאגה מיוחדת נוכח העובדה שבתקופה זו שוהים באזור קראון הייטס אורחים רבים מהארץ ומהעולם, ובהם בני ישיבות רבים שהגיעו מישראל. כידוע, השכונה מאכלסת בימים אלה המוני אורחים המגיעים לחגי תשרי למרכז חב"ד העולמי השוכן בה, מה שמגביר את הצורך במודעות גבוהה ובנקיטת אמצעי זהירות.

בעקבות המקרה, הדגישו בארגון הצלה כי יש להתחיל בטיפול רפואי באופן מיידי עם הופעת סימנים כלשהם. הארגון קרא לכל אדם החווה חום פתאומי או כאב ראש חריג – בין אם מופיעה פריחה ובין אם לאו – ומרגיש חולשה או חולי יוצאי דופן, שלא להמתין אלא לפנות מיד לקבלת עזרה רפואית דחופה.

לדברי גורמי בריאות והרשויות המוסמכות בעיריית ניו יורק, מחלת המנינגוקוק דורשת בדרך כלל מגע קרוב, אינטימי או ממושך כדי לעבור מאדם לאדם. קבוצת הסיכון המרכזית כוללת בני משפחה המתגוררים באותו משק בית, בני זוג, או אנשים שחלקו נשיקות, משקאות, סכו"ם, כלי אוכל או פריטים אישיים אחרים שנחשפו לרוקו של אדם חולה.

לעומת זאת, גורמי הבריאות מבהירים כי מגע אקראי ויומיומי, כגון שהייה משותפת בכיתת לימוד, במשרד עבודה, בבית כנסת או במרחבים ציבוריים דומים, אינו נחשב בדרך כלל לחשיפה בעלת סיכון גבוה. יחד עם זאת, אנשים שהוגדרו כמי שהיו במגע קרוב ישיר עם החולה עשויים להידרש לנטילת טיפול אנטיביוטי מונע, אותו יש לקבל בהקדם האפשרי וללא דיחוי, וזאת אפילו אם קיבלו בעבר חיסון כלשהו נגד המחלה.

תסמונת המחלה עשויה להופיע בטווח של בין יומיים לעשרה ימים ממועד החשיפה לחיידק, כאשר לרוב הסימנים צצים בתוך כחמישה ימים והם נוטים להתפתח בקצב מהיר. ברשימת התסמינים האפשריים נכללים חום גבוה, כאבי ראש עזים, נוקשות קשה בעורף, הקאות חוזרות, מצבי בלבול, כאבי שרירים חזקים, תחושת קור קיצונית בכפות הידיים והרגליים, חולשה יוצאת דופן, והופעת פריחה אופיינית על גוף החולה.

בארגון הצלה ציינו כי הם נמצאים בעדכון שוטף אחר כל התפתחות במצב, וכי צוותי הארגון עומדים מוכנים להכוון ולסייע לכל מי שזקוק להכוונה רפואית או לבירור מול גורמי הבריאות המוסמכים לקבלת טיפול הולם.