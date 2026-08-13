לקראת כניסתם של בני הישיבות לספסלי בית המדרש בחודש אלול, משיק הזמר שמחה בירנהאק קליפ מיוחד הכולל מחרוזת של שירי תורה. הקליפ מתעד ביצוע חי מאירוע שנערך על ידי ארגון 'התקבצו' בבנייני האומה, בהשתתפות אלפי בני ישיבות. בניגוד להקלטות אולפן מקובלות, בחר בירנהאק להציג את השירים בפורמט של הופעה חיה, המלווה בתזמורתו המורחבת של המעבד והמנצח בני לאופר ובמקהלת נרננה. האווירה המיוחדת שנוצרה באירוע, בשילוב הביצוע המקצועי והקהל הצעיר, מעניקה לפרויקט אופי ייחודי המשלב בין מסורת לבין דור צעיר.

בני לאופר, האחראי על העיבוד והניצוח, יצר מעטפת מוזיקלית עשירה לשירי התורה המוכרים הכלולים במחרוזת. העיבודים החדשים שומרים על הרוח והמסר המקוריים של השירים, תוך מתן פנים עדכניות המתאימות לאוזן בני הדור הצעיר. התזמורת המורחבת מעניקה עומק מוזיקלי, ומקהלת נרננה מוסיפה שכבה ווקאלית המחזקת את המסר. את הפקת האירוע הוביל המפיק דודי ויטמן, שתיאם את כלל הגורמים המעורבים. הבחירה לתעד את הביצוע במהלך אירוע חי, במקום בתנאי אולפן, מקנה לפרויקט אותנטיות ואנרגיה מיוחדת.

הפרויקט יוצא לאור מבית סטייג' ארט, המתמחה בהפקות מוזיקליות איכוtiות בעולם החסידי. השילוב של כל המרכיבים - הזמר שמחה בירנהאק, המעבד והמנצח בני לאופר, מקהלת נרננה, התזמורת המורחבת והפקתו של דודי ויטמן - יוצר תוצר מושלם במיוחד לתקופת אלול. השירים העוסקים בלימוד תורה ובהתעוררות רוחנית מקבלים משמעות מיוחדת בימים אלו. המחרוזת מצטרפת לפרסומים מוזיקליים נוספים שיצאו לקראת חודש הרחמים, אך בולטת בפורמט הייחודי של הופעה חיה. במקום קליפ מצולם באולפן, הפרויקט מאפשר לצופים להיות שותפים לאירוע אמיתי שהתקיים בפני אלפי משתתפים, כאשר האנרגיה והאווירה המיוחדת משתקפות בכל רגע.