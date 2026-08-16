מלחמת הסייבר ( צילום: דובר צה"ל )

שירות הביטחון הכללי ומערך הסייבר הלאומי הוציאו הבוקר (יום ראשון) אזהרה דחופה לעיתונאים ואנשי תקשורת בישראל, לאחר שזוהה גל חדש של מתקפות פישינג ממוקדות שמבצעים גורמי מודיעין איראניים.

לפי הערכת גורמי הביטחון, מטרת המתקפות היא להשיג מידע רגיש בנוגע להתפתחויות המדיניות והביטחוניות בתקופה האחרונה. הניסיונות זוהו בשלב מוקדם במסגרת פעילות משותפת של השב"כ ומערך הסייבר, והגופים פועלים באופן רציף למנוע ולסכל את המתקפות. עם זאת, הגורמים הביטחוניים מדגישים כי נדרשת ערנות מיוחדת מצד כלל העיתונאים ואנשי התקשורת במדינה. אופן הפעולה של גורמי המודיעין האיראניים בחור חסידי נעדר • קריאה לסייע באיתורו משה כץ | 14.08.26 במסגרת שיטת הפישינג הממוקד שזוהתה, פונים גורמי המודיעין האיראניים לעיתונאים בעיקר דרך אפליקציות המסרים וואטסאפ או טלגרם. הפנייה מתבצעת תוך התחזות לגורמים מוכרים, כאשר ההודעות מנוסחות באופן אישי ומותאמות לתחומי העניין והעיסוק המקצועי של היעד. בין הדוגמאות להודעות: הצעות לשיתוף פעולה עיתונאי, הזמנות לראיון או לשיחה מקצועית. תכלית ההודעות היא ליצור קשר שנראה אמין ולהביא את העיתונאי ללחוץ על קישור המוצג כהזמנה לפגישה וירטואלית. הקישור מוביל לדף מזויף המבקש פרטי התחברות לחשבונות גוגל, או לחלופין פותח קישורים וקבצים זדוניים שעלולים להשתלט על הטלפון הנייד. במקרים מסוימים, הפנייה נעשית תוך התחזות לכתבים מוכרים אחרים, דבר המגביר את האמינות לכאורה של הפנייה. מהו המידע שמבקשים האיראנים להשיג הערכת גורמי הביטחון היא שבאמצעות שיטה זו מבקשים גורמי המודיעין האיראניים לאסוף מידע רגיש הקשור להתפתחויות הביטחוניות והמדיניות בישראל. כמו כן, הם מעוניינים להשיג גישה למקורות עיתונאיים, לחומרי עבודה, להתכתבויות ולמידע נוסף שעשוי לשמש אותם לצורכי טרור, ריגול, איסוף מודיעין ופעילות השפעה. יצוין כי מאמצים דומים נעשים גם כלפי יעדים בתחומים נוספים, ולפיכך נדרשת ערנות ומודעות מוגברת מכלל הגורמים העוסקים כיום בפעילות פוליטית, ציבורית, ממשלתית ובטחונית. בשבועות האחרונים דווח על ניסיונות דומים גם כלפי גורמים נוספים במגזרים שונים.

כך תישמרו ( צילום: מערך הסייבר הלאומי )

הנחיות מערך הסייבר להגנה על המידע

מערך הסייבר הלאומי פרסם סדרת המלצות להגנה על החשבונות והמידע האישי:

אימות זהות הפונה – יש לאמת את זהות הפונה באמצעי תקשורת נוסף, במיוחד כאשר מתקבלת פנייה בלתי צפויה הכוללת קישור, קובץ או בקשה לפרטים אישיים.

אין להזין סיסמאות או קודי אימות – אין להזין סיסמאות או קודי אימות בעקבות קישור שהתקבל בהודעה, גם לא לצורך התחברות לשיחת וידאו לכאורה.

הפעלת אימות דו-שלבי – יש להפעיל אימות דו-שלבי בכל החשבונות המרכזיים באמצעות מאמת קודים, בעיקר בגוגל ובוואטסאפ, וכן להגדיר דוא"ל לשחזור.

בדיקה תקופתית של ההתחברויות – יש לבצע בדיקה תקופתית של ההתחברויות לחשבונות ולהסיר מכשירים או חיבורים שאינם מוכרים.

דיווח מיידי – יש לדווח באופן מיידי על כל ניסיון חשוד לגורמי האבטחה בארגון ולמוקד 119 של מערך הסייבר הלאומי.

גורמי הביטחון מדגישים כי מדובר בפעילות מתמשכת ומתוחכמת של גורמי מודיעין איראניים, וכי ההגנה היעילה ביותר היא מודעות וזהירות מצד המשתמשים עצמם. בשבועות האחרונים פורסמו אזהרות דומות גם בנוגע להתחזויות לשירותי Microsoft ולחברות נוספות.

השב"כ ומערך הסייבר הלאומי ממשיכים לפעול באופן שוטף לזיהוי וסיכול ניסיונות התקפה, אך מדגישים כי שיתוף הפעולה של הציבור והערנות האישית הם חלק מרכזי בהגנה על המרחב הדיגיטלי הישראלי.