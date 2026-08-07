( צילום: דוברות המשטרה )

משטרת התנועה הארצית מקיימה בחודשי הקיץ מבצע אכיפה מוגבר שבמהלכו נתפסו עשרות נהגים בעבירות חמורות המסכנות חיי אדם. המבצע, המתבצע בשיתוף סיירת האופנועים הארצית ויחידת הרכב הכבד, כולל שימוש באמצעי אכיפה דיגיטליים מתקדמים ובטכנולוגיית רחפנים.

במסגרת הפעילות הוצאו כלי רכב מהכבישים ונפסלו רישיונות נהיגה של נהגים שביצעו עבירות חמורות. היחידה המיוחדת לרכב כבד, היחידה הראשונה מסוגה בישראל, פועלת במיוחד לזיהוי עבירות של נהגי משאיות ורכב כבד. במסגרת המבצע מופעלים אמצעי אכיפה טכנולוגיים מגוונים: רחפנים המתעדים עבירות ממעוף הציפור, מצלמות ממל"ז למדידת מהירות, מצלמות טקטיות ומצלמות סטילס. השימוש במערך טכנולוגי מגוון מאפשר לכוחות האכיפה לזהות עבירות שקשה לאתרן בשיטות רגילות. בין המקרים החמורים שתועדו: נהג משאית סמיטריילר שנתפס משתמש בטלפון נייד תוך כדי חציית צומת, מצב המסכן את חייו ואת חיי משתמשי הדרך האחרים. במקרה נוסף תועד נהג משאית כשהשמשה של רכבו שבורה וסדוקה באופן המהווה סכנה ממשית.

- צילום: דוברות המשטרה צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 3:48

נהגי רכבים פרטיים נמדדו נוסעים במהירות של 147 קילומטר לשעה במקום בו המהירות המותרת היא 90 קילומטר לשעה בלבד. רישיונות הנהיגה של הנהגים נפסלו לתקופה של 30 יום. אחד הנהגים שנתפסו אמר לשוטרים: "לא אשקר, לא הסתכלתי במד מהירות..."

במהלך הפעילות תועדו גם מקרים של עקיפה בניגוד לחוק והיסח דעת בזמן נהיגה. כל העבירות הללו מטופלות בחומרה על ידי כוחות האכיפה בשל הסיכון הממשי שהן מהוות לחיי אדם.

ממשטרת התנועה הארצית נמסר כי לאורך חודש אוגוסט כולו, בעונת הקיץ ותקופת החופש הגדול, תימשך הפעילות האינטנסיבית למניעת תאונות דרכים. המבצע מתבצע במסגרת תוכנית ארצית רחבת היקף בכבישי הארץ.

הפעילות היא חלק ממבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד בשם "מחויבים לחיים" - תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים. במסגרת המבצע נוספו ניידות תנועה הפועלות ברחבי הארץ. ממשטרת התנועה נמסר המסר: "סעו בשלום, מחכים לכם בבית!" - קריאה לנהיגה זהירה ואחראית, במיוחד בתקופת הקיץ המאופיינת בעומסי תנועה כבדים ובנסיעות משפחתיות רבות.