פרויקט 'אלגריבה' יחד עם הצלם המוכשר עזרא טרבלסי מושיב לשלחן ליל סדר אותנטי, מושקע ומיוחד במינו את שר התקשורת חה"כ ד"ר שלמה קרעי יחד עם אביו ראש מוסדות 'אהל משה' בנתיבות והגאון רבי לירן ישי מרא דאתרא הרצליה פיתוח בשני סרטונים תיעודיים חוויתיים של סדר הקידוש ומחרוזת שירים מתוך ליל הסדר | מיוחד
משרד התקשורת הודיע כי חברות הסלולר לא יגבו תשלום נוסף על חריגה מהחבילה בגין שיחות לקווי למידה מרחוק. המהלך, שקודם על ידי ח"כ ישראל אייכלר, נועד להקל על משפחות ברוכות ילדים המשתמשות במערכות התוכן הלימודיות בשעת החירום (חרדים)
אחרי ששופטי בג"ץ פרסמו היום את הפסיקה בה כתבו, כי היועמ"שית תמשיך בתפקידה ולממשלה לא הייתה סמכות לפטר אותה, השר לוין קורא לא לכבד את הפסיקה: ״הממשלה חייבת לדחות את ההתערבות הבלתי חוקית בסמכותה״ (חדשות)
המאבק על הוועדה שתדון בחוקי התקשורת של השר קרעי מתרחב, וכעת ראש הממשלה נתניהו נדרש להכריע בסוגיה שמסעירה את הליכוד | רק בשבוע שעבר החכ"ים החרדים תמכו בחוק של קרעי, שעבר בקריאה הטרומית במליאת הכנסת (כנסת, פוליטי)
יועמ"שית הכנסת מאשרת לקדם את רפורמת התקשורת של קרעי, למרות שבהרב מיארה עדיין לא אשרה אותה | במקביל הודיעו בייעוץ המשפטי של המשכן, כי ישנה חובה לקיים את הדיונים בוועדת הכלכלה ולא להקים מסגרת חדשה לדיונים (כנסת)
מפלגת הליכוד סוערת לאחר שכמה מחברי המפלגה הודיעו כי הם תומכים בעצרת הענק החרדית המתוכננת לסוף השבוע, בעוד אחרים תוקפים את התמיכה | כעת המתיחות עוברת לפסים אישיים בין השר קרעי לבין השר שיקלי שכינה את האחרון "עבד של ערוצי התעמולה בלי עמוד שדרה" (פוליטי)
שר המשפטים יריב לוין צפוי להתמנות לממלא מקום שר ירושלים ומסורת ישראל לתקופה של שלושה חודשים, לאחר התפטרות מאיר פרוש. לוין יכהן בתפקיד לצד תפקידיו הנוספים, בעוד שר התקשורת שלמה קרעי יופקד על ההיערכות להילולת מירון, בעקבות הסתייגותו של לוין מלקיחת אחריות ישירה על האירוע (פוליטי)
שרים בממשלה תהו, מדוע מחלקים מסמכים של היועצת המשפטית במהלך הישיבה שהתקיימה היום | קרעי: "אם אנחנו מדיחים אותה ומחלקים את חוות הדעת שלה, אנחנו מחלישים את עצמנו" | באופוזיציה תוקפים: "עבריינים, שורפי אסמים" (פוליטי)
השר שלמה קרעי קרא לעובדי משרדו שלא לעבוד בשיתוף פעולה עם היועמ"שית | שר התקשורת קרא לשרים "לנקוט במשרדיהם את הפעולות הנדרשות - לשלילת סמכויותיה של מיארה | ביש עתיד הגיבו: "נגיש נגדו תלונה במשטרה" (פוליטי)
שלושה חודשים לאחר ששר המשפטים יריב לוין אמר בריאיון רדיו כי פרשן חדשות 14 יעקב ברדוגו סחט אותו, המשטרה סגרה את תיק החקירה נגד איש התקשורת | בחודש מאי האחרון האשים לוין את ברדוגו בסחיטה באיומים | "הוא דרש ממני דברים אישיים, ואיים עלי אם לא איענה לדרישות" אמר (משטרה)
ח"כ דוד ביטן, הצליח לגבור על יריביו הפוליטים, והביא להישג נרחב, כאשר הגיע למספר הקולות המירבי, בבחירות למרכז הליכוד העולמי | יעקב חגואל יו"ר הליכוד העולמי סיים עם 55 קולות, אחריו השרים זוהר, חיים כץ, וקרעי (פוליטי)
חברי הוועדה להדחת היועצת המשפטית לממשלה התכנסו לדיון הדחה בו השר שיקלי מציג מסמך ארוך בו מוזכרים כל הטענות והסעיפים בהם הותקלו השרים בעבודתם על ידי היועמ"שית | מוקדם יותר תקפה בהרב-מיארה את ההליך: "מאפשר לממשלה לפטר משיקולים מושחתים" (פוליטי)
ועדת שרים לחקיקה דנה בהצעת החוק המבקשת להביא לסיום כהונתם של בעלי התפקידים הציבורים, בסיום קדנציה של ממשלה כזו או אחרת | השר שיקלי: זו הצעת חוק מאוד רצינית והיא מזכירה את המודל הקיים בארצות הברית, רק ששמה זה באלפים" | השר קרעי: "אנו דורשים להחזיר את היכולת של העם לבחור את נבחריו בקלפי ולאפשר להם גם לממש את המדיניות" (פוליטי)
בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ הוציא הערב צו ביניים שמאריך את מינויו של אמיר סבהט כחבר במועצת התאגיד | בעקבות ההחלטה תקף שר התקשורת קרעי את הפסיקה ואמר כי הצו "לא חוקי" ו"מצוץ מהאצבע", והודיע כי הוא "בטל ומבוטל" וכי לא יכבד אותו (פוליטי)