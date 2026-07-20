ספינה של ענקית הספנות הדנית מארסק ( צילום: Shutterstock )

בזמן שהעולם עוקב אחר ההתפתחויות הביטחוניות במזרח התיכון, ערב הסעודית מבצעת מהלך אסטרטגי שקט אך מרחיק לכת: השקעה של מיליארדי דולרים בהפיכת נמלי החוף המערבי שלה, בראשם נמל ג'דה, למרכזי מסחר ולוגיסטיקה עולמיים. המהלך מגיע על רקע חשיבותו הגוברת של הים האדום לתנועת המסחר העולמית, בייחוד לאור השיבושים המזדמנים במצר הורמוז.

רשות הנמלים הסעודית "מוואני" חתמה לאחרונה על שבעה חוזים חדשים עם חברות מקומיות ובינלאומיות להקמת והרחבת מרכזים לוגיסטיים בנמל ג'דה האסלאמי ובאזור אל-ח'ומרה, בהשקעה של כמיליארד ריאל – כ-266.6 מיליון דולר. החוזים החדשים מעלים את מספר המרכזים הלוגיסטיים בנמלי ערב הסעודיה בים סוף ל-34, כאשר 17 מהם ממוקמים בנמל ג'דה לבדו. סך ההשקעות בתחום זה חצה כבר את רף 14 מיליארד הריאל – כ-3.73 מיליארד דולר – מאז הושקה התוכנית לפני כחמש שנים. שר התחבורה והשירותים הלוגיסטיים הסעודי, צאלח אל-ג'אסר, ציין כי העסקאות החדשות משקפות את התמיכה הרחבה שמקבל מגזר התחבורה בממלכה, ותורמות ישירות להשגת יעדי "חזון 2030" של ערב הסעודיה. מפריקת מכולות לניהול שרשרת אספקה עולמית 16 הרוגים, חייל נעדר: ארה"ב מאבדת סבלנות ומבעירה את איראן דני שפיץ | 19.07.26 הפרויקטים שמקדמת "מוואני" בשנים האחרונות חושפים שינוי תפיסתי עמוק: בעוד שבעבר התמקדו ההשקעות בבניית רציפים והגדלת קיבולת הפריקה והטעינה, כיום מופנים המשאבים לבניית מערכת לוגיסטית מקצה לקצה. מערכת זו מתחילה ברגע הגעת האונייה לנמל, וממשיכה לאחסון, הרכבה, הפצה, יצוא מחדש ומתן שירותים בעלי ערך מוסף עבור חברות בינלאומיות. נמל ג'דה האסלאמי עומד במוקד אסטרטגיה זו. כיום הוא מרכז כמעט מחצית מכלל המרכזים הלוגיסטיים בנמלי הממלכה. לצדו מתפתח אזור אל-ח'ומרה כזרוע לוגיסטית משלימה, הנהנית מחיבור ישיר לרשת כבישים מהירים, לנמל התעופה הבינלאומי בחרת המלך עבדאלעזיז, ובעתיד גם לפרויקט הגשר היבשתי הסעודי. שותפויות ענק עם ענקיות הספנות העולמיות במסגרת החוזים החדשים שנחתמו החודש, נכללת גם הרחבת המרכז הלוגיסטי של ענקית הספנות מארסק בנמל ג'דה. במסגרת זו יוקמו שטחי אחסון מתקדמים ומסופי מכולות על שטח של כ-60 אלף מ"ר, בהשקעה של 40 מיליון ריאל – 10.7 מיליון דולר.

ספינת מלחמה ( צילום: שאטרסטוק shuterstock )

לצד שטחי האחסון, הושקעו משאבי עתק גם בשדרוג מסופי המכולות עצמם. במרץ 2025 חנכה חברת DP World מאיחוד האמירויות את הרחבת המסוף הדרומי בהשקעה של 3 מיליארד ריאל – 800 מיליון דולר. ההרחבה הזניקה את קיבולת המסוף מ-1.8 מיליון מכולות תקניות ל-4 מיליון, עם אפשרות להתרחבות עתידית ל-5 מיליון.

בפברואר 2026 הכריזו DP World וחברת APM Terminals – מקבוצת מארסק – על שותפות אסטרטגית במסוף הדרומי. במסגרת ההסכם, רכשה APM Terminals סה"כ 37.5% מהמסוף, בעוד DP World מחזיקה ב-62.5% הנותרים. השותפות נועדה לחבר בין תפעול הרציפים לבין מערכות האחסון וההובלה היבשתית, ולהפוך את ג'דה לשער ראשי המחבר בין נתיבי המסחר של אסיה, אירופה ואפריקה.

כזכור, לראשונה מאז פרוץ תקיפות החות'ים, ענקית הספנות הדנית מארסק החזירה בזהירות ספינה ראשונה למעבר דרך הים האדום ומצר באב אל-מנדב, לאחר תקופה ממושכת של השבתת המסלול. המעבר הצליח, אך החברה הבהירה כי תמשיך לפעול בגישה הדרגתית וזהירה.

הפריצה הסעודית אל מחוץ לגבולות הממלכה

ההתרחבות הסעודית אינה נעצרת בחופי המדינה. חברת "מסוף שער הים האדום" (RSGT), שהוקמה ב-2007 כחברה הפרטית הראשונה לניהול מסופי מכולות במדינה, רשמה השבוע היסטוריה. לאחר שבסוף 2023 חתמה על חוזה זיכיון ל-22 שנה להפעלת מסוף המכולות בנמל צ'יטגונג שבבנגלדש בהשקעה של 170 מיליון דולר, שודרג המסוף והושק רשמית השבוע.

מוחמד בן סלמאן ( צילום: שאטרסטוק )

המסוף יאפשר קיבולת של 600 אלף מכולות בשנה, ומסמן את הפעם הראשונה שבה חברה סעודית מנהלת ומפעילה מסוף נמלים מחוץ לגבולות ערב הסעודיה. בשנת 2021 נכנסו לחברה כמשקיעים קרן ההשקעות הציבורית הסעודית PIF וענקית הספנות הסינית COSCO.

הים האדום כציר כלכלי מרכזי

המהלכים האחרונים מוכיחים כי ההימור הסעודי על הים האדום אינו תגובה נקודתית בלבד, אלא תוכנית סדורה. נחתמו לא רק הסכמים לפיתוח תשתיות פיזיות, אלא נבנית מערכת אקולוגית שלמה הכוללת שירותים דיגיטליים, לוגיסטיקה מתקדמת וחיבור ישיר למסחר הבינלאומי.

יו"ר רשות הנמלים, סולימאן אל-מזרוע, הבהיר כי הרחבת המרכזים מהווה צעד אסטרטגי להעלאת המוכנות המבצעית מול הצמיחה המהירה במסחר העולמי, תומכת בתיעוש המקומי ומספקת מערכת הפעלה אמינה ומגוונת יותר.

עם 34 מרכזים לוגיסטיים בפריסה ארצית ושותפויות עם השחקניות החזקות בעולם, ערב הסעודיה ממצבת את עצמה כגורם שבלעדיו לא ניתן לנהל את תנועת הסחורות בין המזרח למערב בים האדום. זאת, בעוד ריאד חותרת להסכם אי-תקיפה אזורי שיכלול את איראן וישרת את האינטרסים הכלכליים והביטחוניים שלה באזור.