הסכם מכה ( צילום: משרד החוץ של ממלכת ערב הסעודית )

בעקבות התקיפות האחרונות של החות'ים והאזעקות שהופעלו בעיר מכה, גורמים בסעודיה מביעים ביקורת חריפה כלפי ארצות הברית ובעלות הברית באזור. "החות'ים מנצלים את היעדר ההכרעה", מסרו מקורות המקורבים לבית המלוכה, "פקיסטן וטורקיה הסתפקו בהצהרות ריקות".

גורם סעודי המקורב לבית המלוכה חשף בשיחה עם חדשות 12 את עומק התסכול בצמרת הממלכה: "יש בסעודיה אכזבה עמוקה מהעמדה האמריקנית ותחושה גוברת של חוסר אונים". לדבריו, היעדר מדיניות אמריקנית תקיפה מאפשר לחות'ים להרחיב את השפעתם ללא הפרעה: "כל עוד וושינגטון אינה מקבלת החלטה מעשית, אנחנו אלה שמשלמים את המחיר בשטח". הגורם הסעודי שרטט תמונת מצב מדאיגה של חזיתות מתרבות הסוגרות על הממלכה מכל עבר: "מצבה של סעודיה כיום קשה מבעבר ומחייב עצירה, היערכות ומיצוב מחדש. זה מתחיל מהחזית האיראנית, עובר לחיזבאללה בצפון ולמיליציות בעיראק, ממשיך לחות'ים בדרום, ואף מגיע לסודאן – שם ישנה מעורבות איראנית של האחים המוסלמים". לטענתו, מציאות זו פוגעת קשות בביטחון הלאומי של סעודיה, בעוצמת השינוע ובחופש הספנות, ומחייבת את כלל מדינות המפרץ לחשב מסלול מחדש. נקודת רתיחה נוספת נרשמה בעקבות האזעקות שהופעלו במכה. על פי דיווחים, מערכות ההגנה האווירית הסעודיות יירטו והשמידו רחפן מדרום למכה, לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי האסור של העיר הקדושה. "סעודיה נמצאת כעת בתסבוכת", הודה המקורב לבית המלוכה. "היו אזעקות במכה, המקום הקדוש ביותר לאסלאם. זה מוכיח חד-משמעית שלא מדובר במלחמת דת כפי שאיראן מנסה לשווק זאת, אלא במלחמה קרה על שליטה אזורית. המקומות הקדושים אינם מעניינים אותם כלל".

במקביל, גורם סעודי נוסף מתח ביקורת חריפה על מדינות ברית נוספות, וציין לחדשות 12 כי ישנו זעם סביב סירובו של טראמפ להעניק תמיכה פעילה לביצוע תקיפות משותפות. הגורם לא חסך את שבטו גם ממדינות האזור: "מפקיסטן ומטורקיה לא קיבלנו דבר מלבד הצהרות. אין שום שיתוף פעולה אמיתי מצידן, הן רק רוצות למכור נשק".

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בריאד תולים כעת תקוות כי לאחר מערכת הבחירות בארה"ב, יתרחש שינוי כיוון משמעותי ותתקבל החלטה נחרצת באשר להמשך המערכה. התחושה הכללית בבירה הסעודית היא של נטישה מתמשכת. למרות פגישות קדחתניות שמתקיימות עם מצרים ועם גורמים נוספים בניסיון לגבש מתווה משותף לאבטחת הים האדום וטיהור מצר באב אל-מנדב, עד כה לא גובשה כל תוכנית מעשית.

"הסוגיה אינה יציבה ואינה מתקדמת בכיוון ברור", סיכם הגורם את המצב, "ומבחינת סעודיה, המצב כרגע מאוד מאוד כאוטי". בשבוע האחרון הצליחו החות'ים לרשום שורה של הישגים משמעותיים, כאשר כוחות הארגון התקדמו לאורך חופי הים האדום, השתלטו על העיר מוח'א ועל האי פרים האסטרטגי שבכניסה למצר באב אל-מנדב, ובכך הגדילו את האיום על אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם.

חיילים חות'ים עם דגלי איראן וחיזבאללה ( צילום: רשתות חברתיות )

על רקע ההתפתחויות הללו, נחשף כי יורש העצר מוחמד בן סלמאן פנה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וביקש סיוע אמריקני מול האיום החות'י. בנוסף, פקיסטן הבהירה כי תפעיל את הסכם ההגנה המשותף עם סעודיה וטורקיה במקרה של הסלמה בתקיפות החות'ים על שטח הממלכה. שר הביטחון הפקיסטני, ח'וואג'ה אסיף, הדגיש את מחויבות מדינתו להגנת השטח הסעודי ואמר כי "תוקפנות נגד מדינה אחת תיחשב כתוקפנות נגד כל שלוש המדינות".