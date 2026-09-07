בית המשפט העליון דחה את העתירה שהוגשה נגד בחירתו של הגאון רבי אברהם דרעי לתפקיד רב העיר באר שבע. בכך הסתיימה סופית מערכה משפטית שנמשכה חודשים ארוכים, והוכרע כי הרב דרעי ימשיך לכהן בתפקידו כמרא דאתרא של העיר.

העתירה הוגשה על ידי הגאון רבי יורם כהן, שהתמודד מול הרב דרעי בבחירות האחרונות. הרב כהן, מוותיקי רבני באר שבע ורב שכונת רמות בעיר, דרש באמצעות עורכי הדין אילן בומבך ויריב רונן להוציא צו על תנאי שיורה לשר לשירותי דת ולוועדת הבחירות לנמק מדוע לא יבוטל ההליך וייערכו בחירות חוזרות.

לטענת הרב כהן, הליך הבחירות וההצבעה עצמה היו נגועים בפגמים מהותיים שפגעו בטוהר ההליך. טענות אלו הועלו על ידו בסמוך למועד ההצבעה ולאחריו. בעקבות העתירה, הורה שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר למשרד לשירותי דת להגיש את תגובתו לטענות.

את הרב דרעי ייצגו עורכי הדין רז נזרי ואבינעם סגל-אלעד ממשרד פירון. בטיעוניהם בפני בג"ץ הדגישו כי אין כל בסיס לטענות שהועלו נגד הליך הבחירה או נגד הרב דרעי עצמו, וכי אין הצדקה משפטית לנקיטת צעד חריג של ביטול תוצאות בחירות. שופטי בג"ץ קיבלו את עמדתם ודחו את העתירה.

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הבחירות לרבנות העיר באר שבע לוו במתח פוליטי וציבורי עז. מפלגת ש"ס התייצבה מאחורי מועמדותו של הרב אברהם דרעי, בנו של המרא דאתרא הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל ואחיינו של יו"ר ש"ס אריה דרעי. מנגד, ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' העניק את תמיכתו לרב יורם כהן.

כזכור, בבחירות עצמן זכה הרב דרעי ברוב הנדרש באספה הבוחרת. עם החלטת בית המשפט, נותר על כנו הניצחון שהעניק הגוף הבוחר לרב דרעי, והוא ימשיך להנהיג את הקהילה בבאר שבע.

מנכ״ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הגיב: "עבודת ועדת הבחירות נעשתה לכל אורך הדרך כדין, באחריות ובמקצועיות. בג״ץ בחן את הטענות שהועלו בעתירה וקבע כי לא נפל דופי בעבודת המשרד וכי הבחירה נערכה כדין. אנו מכבדים את החלטת בית המשפט וגאים בכך שהליך הבחירות התקיים באופן תקין, מקצועי ובהתאם להוראות הדין. כעת ניתן להמשיך קדימה לטובת תושבי באר שבע ולמען חיזוק שירותי הדת בעיר."

במשרד לשירותי דת מדגישים כי הבחירות לרבני ערים הן הליך מוסדר הקבוע בדין, וכי המשרד ימשיך לפעול להבטחת קיומם של הליכי בחירה מקצועיים, תקינים ושקופים.