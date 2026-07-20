משה גפני, שי אהרונוביץ ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

למרות הפגישה שהתקיימה אתמול (ראשון) בין ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט למנהל רשות המסים שי אהרונוביץ', והגינוי שהשמיע ראש העיר לאלימות כנגד עובדי הרשות - ח"כי דגל התורה שיגרו הערב (שני) מכתב חריף במיוחד למנהל רשות המסים, בו הם מגנים את הסנקציה שהוטלה על תושבי בני ברק בעקבות תקיפת עובדי הרשות בעיר.

בחתימת ח"כ משה גפני, ח"כ אורי מקלב, ח"כ יעקב אשר וח"כ יצחק פינדרוס, מגדירים חברי הכנסת את החלטת אהרונוביץ' להפסיק את הטיפול במשפחות שנפגעו במלחמה כ"ענישה קולקטיבית" ו"החלטה שרירותית לא מקצועית ובלתי מוצדקת". "בפתח דברינו, ושלא יתפרש אחרת - אנו מגנים בכל תוקף כל מעשה אלימות בכלל וכנגד עובדי ציבור בפרט וברור לכל כי יש לשמור על חוקי המס", נכתב במכתב. "עם זאת נדהמנו לראות את החלטתך להפסיק את הטיפול במשפחות שאיבדו את ביתם או שרכושם ניזוק במהלך מלחמת עם כלביא כסוג של ענישה קולקטיבית רק בגלל מקרה בודד שקרה בעירם בו הותקפו עובדים של רשות המיסים". ח"כי דגל התורה מציינים במכתב כי "החלטה מסוג זה היא שרירותית לא מקצועית ובלתי מוצדקת המעידה שתוצאות ההסתה המתנהלת כנגד הציבור החרדי ע"י פוליטיקאים ואנשי תקשורת מחלחלת לתוך השירות הציבורי ואף עליך כמי שעומד בראשות רשות המיסים". הכנסת נפרדה בדמעות מיעקב מרגי אחרי 24 שנות עשייה דוד קליין | 17.07.26 "האם ישנה עוד עיר שבה היית מעיז?" חברי הכנסת תוקפים את אהרונוביץ' בשאלה חריפה: "האם ישנה עוד עיר בארץ שבה היית מעיז להוציא לדרך החלטה מעין זו? באותה נשימה שבה אתה דורש התנצלות מראש עיריית בני ברק האם אי פעם בקשתם התנצלות מראש עיר במגזר הערבי או בישובים כאלה או אחרים ביו"ש שבהם היו מקרים כאלה?" "האם רק כשמדובר בחרדים הנייר סובל הכל ותושבים יצטרכו להמתין לזכויותיהם שמגיעות להם בגלל בקשת התנצלות מראש העיר?", הם שואלים. "אם הוא היה רה"ע דתי ציוני או ערבי לא הייתם נוקטים בסנקציה כזו".

תקיפת הפקחים ( צילום: קובי ישראל )

במכתב מציינים ח"כי דגל התורה כי "זוהי גם ההזדמנות להזכיר כי על שולחננו נערמות פניות רבות של תושבים שאינן מטופלות על ידי רשות המסים בעיר בני ברק מזה זמן רב - עוד בטרם האירוע שהתרחש בשבוע שעבר. הניסיון לכסות כעת על כשלי הטיפול בתושבים באמצעות הטענה על תקיפת העובדים, אינו מתקבל על הדעת".

חברי הכנסת מסיימים את מכתבם בקריאה: "אנו קוראים לך שלא להשתתף בהסתה הפוליטית תקשורתית של חוגים מסוימים דבר כזה מונע ממכם לעמוד בראשות מוסד ציבורי ולתת לציבור החרדי את השירות ממוסד ציבורי כזה המגיע לו בדין".

ההסתדרות: העובדים לא חוזרים

יצוין כי למרות הפגישה שהתקיימה אתמול בין זייברט לאהרונוביץ', ולמרות שראש העיר הדגיש במהלכה כי "אין מקום לאלימות בעיר התורה והחסידות" וכי עובדי רשות המסים "עושים את עבודתם נאמנה" - בהסתדרות עובדי המדינה מבהירים כי מבחינתם דבר לא השתנה.

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, עו"ד אופיר אלקלעי, הבהיר כי "דמם של עובדי רשות המסים אינו הפקר. פגישה מתוקשרת עם ראש העיר עדיין לא מבטיחה את ביטחונם של עובדי רשות המסים". לדבריו, "לצערנו לא התקיים שום שיח עם נציגות העובדים בעניין, ותקיפה עתידית יכולה להתקיים גם מחר".

אלקלעי הבהיר כי "עובדי רשות המסים לא יחזרו לעבודה בעיר בני ברק עד שנדע כיצד שומרים על ביטחונם בעת עבודתם". לדבריו, גם הפגישה וההודעה המתואמת שפרסמו העירייה ורשות המסים אינן משנות את החלטת נציגות העובדים.