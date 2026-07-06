ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) הגיש שאילתא חריפה במיוחד לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', בה הוא תוקף את הייעוץ המשפטי במשרד האוצר ומעלה טענות קשות בדבר כפל מדידה בין משרדי ממשלה. השאילתא מגיעה על רקע אמירות של מנכ"ל משרד הביטחון בכנס הרצליה, בהן הודה בפעילות רכש נרחבת "בהיעדר גיבוי תקציבי".

הרקע לשאילתא הוא המתח המתמשך סביב תקציבי החינוך החרדי, שם הגורמים המשפטיים במשרד האוצר ביטלו העברות תקציבים למוסדות חינוך חרדיים בטענה שחלק מהכסף הועבר לפני האישור בוועדת הכספים. כזכור, בית המשפט העליון קבע כי כ-100 מיליון שקלים יועברו רק למוסדות שיוכיחו הוראת לימודי ליבה, זאת לאחר שהתגלה כי כמעט מיליארד שקלים הועברו למוסדות החינוך החרדי עוד לפני אישור רשמי בוועדת הכספים.

"חתמנו על עסקאות ללא גיבוי תקציבי"

מנכ"ל משרד הביטחון אמר בכנס הרצליה כי "בשנה האחרונה נאלצתי כמנכ"ל להפעיל את כל סמכויות החירום, גם בהיעדר גיבוי תקציבי". לדבריו, "תקפנו צווארי בקבוק, ביצענו רכש קריטי חוצה יבשות של חומרי גלם, חתמנו על עסקאות ייצוא שהרחיבו קווי ייצור מקומיים, וגייסנו כוח אדם ייעודי לתעשיות". שוב, כך הדגיש, "ללא גיבוי תקציבי".

מדברים אלו עולה תמונה כי משרד ממשלתי מרכזי מקבל החלטות, חותם על חוזים, ומייצר התחייבויות כספיות של מיליארדי שקלים ללא מקור תקציבי מאושר, ותוך עקיפה מוחלטת של ועדת הכספים של הכנסת. דברים אלו עומדים, לכאורה, בסתירה לפסיקת בית המשפט העליון בעניין 'בג"ץ המיליארד', כמו גם לעמדות הייעוץ המשפטי לממשלה בנושא.

"למה משרד אחד מקבל יחס מיוחד?"

בשאילתא שהגיש פרוש, הוא שואל את שר האוצר: "כיצד מתיישבים דברי מנכ"ל משרד הביטחון על התחייבויות עתק 'בהיעדר גיבוי תקציבי' עם פסיקות בג"ץ על יצירת עובדות תקציביות בשטח ללא אישור פרלמנטרי מראש?"

פרוש מוסיף ושואל: "האם אגף התקציבים, החשכ"ל, והייעוץ המשפטי של משרד האוצר בוחנים את חוקיות הפעולות הללו, לנוכח העמדה הנוקשה שהוצגה בבג"ץ לפיה עקיפת ועדת הכספים מהווה עבירה על החוק?"

השאלה המרכזית בשאילתא היא: "מדוע משרד האוצר והייעוץ המשפטי מאפשרים למשרד אחד לפעול מחוץ לגבולות הפסיקה, בעוד משרדי ממשלה אחרים נרדפים משפטית על עניינים פחותים בהרבה באותן נסיבות בדיוק?"

מועד אחרון למתן תשובה לשאילתא נקבע ליום 23 ביולי 2026. נותר לראות כיצד ישיב שר האוצר לשאלות החריפות של ח"כ פרוש, ובעיקר - האם תינתן תשובה מספקת לשאלת כפל המדידה הנטען בין משרדי הממשלה.