מכתב בכתב ידו של הגאון רבי שרגא שטיינמן שליט"א, ראש ישיבות "אורחות תורה" וחבר מועצת גדולי התורה, מעורר הדים רבים בעולם התורה בימים אלה. במכתב שנכתב כמענה לשאלות הלכתיות וציבוריות שהופנו אל מעונו, חושף ראש הישיבה את עמדתו החד-משמעית נגד מערכת "צבע שחור" - מיזם ההתרעות המוציא מפגינים לרחובות בעת ניסיונות מעצר של בני ישיבות.

השואל פנה אל הגר"ש שטיינמן בשלוש קושיות נפרדות: שאלה למדנית בדין טעות שליח ציבור במסכת ברכות, שאלה הלכתית בנוגע לברכת "שחלק מחכמתו ליראיו", ושאלה ציבורית בוערת - האם ראוי להצטרף למערכת ההתרעות "צבע שחור" המודיעים בעת ניסיון מעצר.

"אין זה דרך בני תורה"

בתשובתו הנחרצת שנכתבה בשולי המכתב, שלל הגר"ש שטיינמן מכול וכול את ההצטרפות למיזם המחאות. ראש הישיבה קבע בלשון ברורה כי פעילות זו אינה עולה בקנה אחד עם דמותו של בן עלייה אמיתי: "אין זה דרך בני תורה".

עמדה זו של חבר מועצת גדולי התורה מצטרפת לדברים שהשמיע בשיחה שנערכה לאחרונה במעונו, שם התייחס למציאות המורכבת ולגזירת הגיוס. בדבריו הדגיש את חובת ההתכנסות בלימוד התורה ולא ביציאה לרחובות: "אנחנו נמצאים בגלות, ובגלות יש צרות. אין לנו מושג למה זה קורה ואין לנו אפשרות לשאול את השאלות, אבל צריך לדעת דבר אחד ברור: מי שלומד תורה ממש - לא יקרה לו שום דבר".