הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הגיב היום (רביעי) להחלטת בג"ץ שלא להתערב בהחלטת היועצת המשפטית לממשלה לבטל את ההילולא לזכרו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל. בדברים נרגשים קרא הראשל"ץ לציבור לערוך הילולות רבות בכל רחבי הארץ.

"אנחנו מתקרבים ליום ההילולה של מרן האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, בעוד פחות מחודש", פתח הראשון לציון. "לצערנו הרב, הכוח של השמאל התגבר. היועצת המשפטית לממשלה – היא החליטה סופית, החליטה, שלא לעשות הילולה למרן".

הגר"י יוסף קרא מכאן לעשות "הילולות, אלף הילולות לכל הפחות! בכל פינה בארץ, בכל בית כנסת, בכל מקום – הילולה למרן". הרב הבהיר כי "הרב לא צריך את זה. הרב, מרן זצ"ל, נמצא בשמיים, יושב ונהנה מזיו השכינה. אנחנו צריכים את זה, כדי לחזק את מורשת מרן".

הראשון לציון הודיע כי הוא יברך את כל מי ששולח את שמו ושם אמו: "אני מוכן, בעזרת השם יתברך, כל אחד ישלח את השם שלו עם השם של האמא שלו אלינו, באיזה צורה שהיא, ואני אברך אותם, כל השולחים, על הציון של מרן, על הקבר של מרן".

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"שמרן יעמוד בשמיים למעלה, כוחו גדול בשמיים לא פחות מאשר כמו שהיה בארץ, כוחו גדול!", אמר הגר"י יוסף. "נתפלל עליהם לרפואה שלמה, ולבריאות איתנה, ובעיקר לנחת מהילדים, ש'כל בנייך לימודי ה''. על זה צריך להתפלל. שמרן יהיה לכם לזכות, להאדיר את מורשת מרן, זכר צדיק לברכה".

הראשון לציון תקף את ההבחנה בין אזכרות שונות: "למה על רבין הם לא אוסרים? הוא היה איש פוליטי, הרב היה איש תורני. לא, עליו הם לא אוסרים – הוא שמאל. על הרב – כן הם אוסרים. מה לעשות, אנחנו נמצאים נתונים בידיים שלהם".

"לכן, לא צריך להתחשב בהם", הדגיש הגר"י יוסף. "אנחנו נעשה הילולות: בבתי כנסיות, אולמות, בכל עיר, בכל מושב. אני קורא בזה לכל התושבים – גם אשכנזים, גם הספרדים, כולם אהבו אותו, את מרן".

הראשון לציון הזכיר את ההלוויה ההמונית: "מי היה בהלוויה שלו? היו כיפות סרוגות, כיפות שחורות, חסידים וליטאים, כל שכן ספרדים, כולם היו בהלוויה שלו! מיליון איש היו בהלוויה שלו". הרב סיכם בברכה: "כולם צריכים להמשיך את מורשת מרן. השם יעזור, שיהיה לכם ברכה והצלחה, אמן כן יהי רצון".