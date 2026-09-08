לקראת הגשת הרשימות היום (שלישי) בפני ועדת הבחירות המרכזית, פרסם עיתון 'הדרך', ביטאונה הרשמי של תנועת ש"ס, הבוקר את החלטותיהם והכרעתם של מועצת חכמי התורה לקראת הבחירות לכנסת ה-26. ההכרעה התקבלה בתום דיונים ממושכים שנמשכו מיום ראשון האחרון ועד אמש.

ישיבת מועצת חכמי התורה נפתחה ביום ראשון (כ"ד באלול) בבית ש"ס בירושלים, כשבראשה עמדו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, זקן המועצת הגאון רבי משה מאיה, וראש ישיבת 'מאור התורה' הגאון רבי אברהם סאלים. לצידם השתתפו חברי המועצת הגאון רבי ראובן אלבז, הגאון רבי שמואל בצלאל והגאון רבי יהודה כהן. במהלך הישיבה הוצגו השמות והמועמדים החדשים, כאשר הדיונים נמשכו גם ביום שני עד לקבלת ההחלטה וחתימתם של מרנן ורבנן על החלטות המועצת.

הביטאון מדגיש כי מדובר בשימור הכוח הקיים לצד התרעננות מחושבת: "רשימת ש"ס: הנציגים הוותיקים והמנוסים ימשיכו בשליחותם הנאמנה בשילוב כוחות חדשים". על פי הפרסום, מדובר ב"מערכה האדירה לקיום התורה והיהדות בארץ הקודש בהרחבת גבולות הקדושה".

פרישת מרגי וארבל והשתלבות כוחות חדשים

במהלך הישיבה קיבלה המועצת סקירה מיו"ר התנועה אריה דרעי לסיכום פעילות הכנסת ה-25, שלפי דברי המועצת נעשתה "כולה כפי ההנחיות המדויקות של מועצת חכמי התורה לאורך כל הקדנציה".

בסעיף 3 של מסמך ההחלטות אישרו הרבנים את פרישתם של שניים מבכירי הסיעה, יעקב מרגי ומשה ארבל. מועצת חכמי התורה הביעה את הערכתה לנציגים הנאמנים על פעילותם המרובה לאורך השנים בתפקידיהם השונים, וקיבלה את בקשתם שלא להיכלל ברשימת ש"ס לכנסת הבאה.

במקביל לעזיבתם, משתלבים בצמרת שני שמות חדשים: דרור עמוס שמוצב במקום ה-6 ברשימה, ויוסף אלנתנוב ששובץ במקום ה-11. כזכור, בניגוד לשמועות שהתפרסמו בימים האחרונים, לא התקיים כל דיון על הדחת חברי כנסת מכהנים.