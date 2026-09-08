לקראת הגשת הרשימות היום (שלישי) בפני ועדת הבחירות המרכזית, פרסם עיתון 'הדרך', ביטאונה הרשמי של תנועת ש"ס, הבוקר את החלטותיהם והכרעתם של מועצת חכמי התורה לקראת הבחירות לכנסת ה-26. ההכרעה התקבלה בתום דיונים ממושכים שנמשכו מיום ראשון האחרון ועד אמש.
ישיבת מועצת חכמי התורה נפתחה ביום ראשון (כ"ד באלול) בבית ש"ס בירושלים, כשבראשה עמדו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, זקן המועצת הגאון רבי משה מאיה, וראש ישיבת 'מאור התורה' הגאון רבי אברהם סאלים. לצידם השתתפו חברי המועצת הגאון רבי ראובן אלבז, הגאון רבי שמואל בצלאל והגאון רבי יהודה כהן. במהלך הישיבה הוצגו השמות והמועמדים החדשים, כאשר הדיונים נמשכו גם ביום שני עד לקבלת ההחלטה וחתימתם של מרנן ורבנן על החלטות המועצת.
הביטאון מדגיש כי מדובר בשימור הכוח הקיים לצד התרעננות מחושבת: "רשימת ש"ס: הנציגים הוותיקים והמנוסים ימשיכו בשליחותם הנאמנה בשילוב כוחות חדשים". על פי הפרסום, מדובר ב"מערכה האדירה לקיום התורה והיהדות בארץ הקודש בהרחבת גבולות הקדושה".
פרישת מרגי וארבל והשתלבות כוחות חדשים
במהלך הישיבה קיבלה המועצת סקירה מיו"ר התנועה אריה דרעי לסיכום פעילות הכנסת ה-25, שלפי דברי המועצת נעשתה "כולה כפי ההנחיות המדויקות של מועצת חכמי התורה לאורך כל הקדנציה".
בסעיף 3 של מסמך ההחלטות אישרו הרבנים את פרישתם של שניים מבכירי הסיעה, יעקב מרגי ומשה ארבל. מועצת חכמי התורה הביעה את הערכתה לנציגים הנאמנים על פעילותם המרובה לאורך השנים בתפקידיהם השונים, וקיבלה את בקשתם שלא להיכלל ברשימת ש"ס לכנסת הבאה.
במקביל לעזיבתם, משתלבים בצמרת שני שמות חדשים: דרור עמוס שמוצב במקום ה-6 ברשימה, ויוסף אלנתנוב ששובץ במקום ה-11. כזכור, בניגוד לשמועות שהתפרסמו בימים האחרונים, לא התקיים כל דיון על הדחת חברי כנסת מכהנים.
רשימת ש"ס לכנסת ה-26 (מקומות 1–13): אריה דרעי – יו"ר התנועה, ינון אזולאי, מיכאל מלכיאלי, יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס (פנים חדשות), משה אבוטבול, אוריאל בוסו, יוסף טייב, יונתן משריקי, יוסף אלנתנוב (פנים חדשות), ארז מלול וסימון מושיאשוילי.
בהחלטת המועצת נקבע עוד כי מהמקום ה-14 והלאה, מסמיכה מועצת חכמי התורה את יו"ר התנועה להרכיב את המשך הרשימה.
גיבוי מוחלט ליו"ר דרעי
בסעיף 5 מעניקים חכמי התורה גיבוי גורף וחד-משמעי ליושב ראש התנועה אריה דרעי ולנציגים כולם, תוך הדגשת הנאמנות למורשתו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל. "מועצת חכמי התורה מחזקת את ידיהם של שלוחי דרבנן נציגי התנועה הקדושה, ובראשם ידידינו יו"ר התנועה, איש חיל רב פעלים לתורה ולתעודה, הרב רבי אריה דרעי שליט"א, ומביעה את הערכתה הרבה על עמידתם האיתנה על משמר עולם התורה והישיבות הקדושות" נכתב.
המועצת הדגישה את פעילות הנציגים בהתאם להנחיות שניתנו ולדרך שהתוו רבותינו מצוקי ארץ ובראשם מרן רבינו עובדיה יוסף זי"ע, ובירכה אותם בברכת 'יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם'.
קריאה לגיוס מלא של השטח
בסעיף 6 קוראים חברי המועצת לגיוס מלא של הציבור החרדי. מועצת חכמי התורה קוראת לכל אחד ואחד להתלכד תחת דגלה של תנועת ש"ס, וכל אדם מחויב לפעול בכל כוחו להצלחת התנועה ולהרחבת גבולות הקדושה. הדברים מודגשים במיוחד "בעת הזו שרבו המנסים להצר רגלי עולם התורה, שצריך לחזק את כוח הקדושה ולהביא עוד תומכים ומצביעים לתנועת ש"ס".
מתקפה חריפה נגד מערכת המשפט
חלק מיוחד במכתב המועצת (סעיף 7) מוקדש למאבקים מול המערכת המשפטית סביב מעמד לומדי התורה ומוסדותיה. מועצת חכמי התורה שבה ומביעה את כאבה העמוק לנוכח הרדיפה האכזרית כנגד עמלי התורה מצד המערכת המשפטית לשלוחותיה, והניסיונות הנואלים לשסות ולפלג את עם ישראל.
המועצת הוסיפה: "כעת הגדילו לעשות בניסיון לפגוע במורשתו הכבירה של מרן רבינו זי"ע". בהמשך הדברים פנתה המועצת בקריאה דחופה: "חדלו הרע! חדלו ממעשיכם החמורים! דעו לכם, כי עולם התורה יפרח וישגשג וזממכם לא יעלה בידכם".
את החלטתם חתמו מרנן ורבנן בברכת הימים הנוראים לכלל הציבור: "מועצת חכמי התורה מברכת את כלל ישראל בברכת כתיבה וחתימה טובה, יה"ר שתתחדש עלינו השנה לטובה ולברכה, והקב"ה יפר עצת אויבינו, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות".
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