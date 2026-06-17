בהפתעה מוחלטת ובשעה לא שגרתית: הר"צפניקים חוסמים את כביש 4

ההפגנה בכביש 4 ( צילום: דוברות המשטרה )

דרמה בכביש 4: בהפתעה מוחלטת ותחת מעטה סודיות, הצליחו הבוקר (רביעי) אנשי 'הפלג הירושלמי' להפתיע את מערכות הצבא והמשטרה, כאשר פתחו בהפגנה ספונטנית ומתוכננת היטב בשעות הבוקר המוקדמות – שעה בה מעולם לא נערכו הפגנות מעין אלו בעבר.

עשרות מפגינים חוסמים בשעה זו את צומת קוקה קולה בכביש 4, כשהם מוחים על מעצרם של בני ישיבות שסירבו להתייצב בלשכות הגיוס. בניגוד למנהגם לקיים את המחאות בשעות הצהריים ואחר הצהריים, הפעם בחרו ב'פלג' לצאת לרחובות דווקא בשעות העומס של הבוקר, במטרה ליצור שיבוש מקסימלי של התנועה כאשר אלפי נהגים עושים את דרכם למקומות העבודה. בעקבות החסימה הפתאומית, נוצר כאוס תחבורתי עצום וכבד בכל רחבי העיר בני ברק והערים הסמוכות. צוותים גדולים של שוטרים ולוחמי יס"מ ממחוז תל אביב הוקפצו לזירה ומנסים למנוע בגופם מהבחורים לרדת אל הכביש ולבלום את התנועה. במהלך העימותים במקום, פנו מפגינים למפקד המרחב, נצ"מ אלעד קליין, והתלוננו בפניו על מה שהגדירו כאלימות משטרתית. מפקד המרחב השיב להם ישירות ואמר: "תבואו בשעה שאתם מתאמים איתנו – והכל יהיה בסדר".

ההפגנה בכביש 4 ( צילום: לפי סעיף 27א )

מדוברות המשטרה טענו: "בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 4, סמוך לבני ברק. מפירי הסדר חוסמים את הכביש. שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות. קצין משטרה הודיע על הפגנה בלתי חוקית טרם נקיטת אמצעים".

בעקבות המחאה, כביש 4 נחסם לתנועה הרמטית ממחלף אם המושבות ועד למחלף אלוף שדה לשני הכיוונים. במשטרה ממליצים לציבור הנהגים לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת באפליקציות הניווט. עוד הדגישו במשטרה כי הם רואים בזכות המחאה אבן יסוד, אך לא יאפשרו הפרות סדר או פגיעה בחופש התנועה באופן המסכן את שלום הציבור.

יו״ר ש״ס אריה דרעי הגיב הבוקר לאחר אלימות השוטרים בבני ברק: "איתמר בן גביר, תתעורר!".

"לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול אזרחים שזועקים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה".

"אתה יודע שאנחנו מתנגדים להפגנות, אבל לא נוכל לעמוד מנגד מול העוול והאלימות הקשה הזאת. הוכחת שכאשר חשוב לך, אתה יודע להפעיל את המשטרה. קום עכשיו ועצור את אלימות השוטרים נגד בני התורה״.