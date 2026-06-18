בימים אלו, כאשר הרוחות בעולם כולו ובארץ הקודש בפרט סוערות ומודאגות בעקבות החתימה על ההסכמים המסתמנים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם המשטר באיראן, רבים בעולם התורה נזכרים בחרדה וברוממות רוח בדברי הנבואה והאזהרה שהשמיע כבר אז אחד מגדולי ומאורי הדור.

היה זה מיד לאחר הבחירות על כס נשיאות ארה"ב, כשהנשיא הנוכחי דולנד טראמפ נבחר לכהונתו השניה, וזאת לאחר שכבר כיהן מספר שנים קודם לכן כנשיאה של ארה"ב. באותם ימים, כמעט הכל בציבור הרחב ובמערכות הפוליטיות צהלו ושמחו בשמחתו של הנשיא החדש / ישן, וראו בו משענת בטוחה וידיד אמת שיושיע את העם היהודי מכל צרותיו כפי שהתנהג בתקופת כהונתו הראשונה. אולם, הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, ראה למרחוק וביקש לעורר את הלבבות ולנפץ את האשליה הציבורית. במהלך שיחת קודש מיוחדת שנשא באותם ימים בפני קבוצה נכבדת של בעלי עסקים וגבירים שהגיעו מחוץ לארץ, בחר לשאת את דבריו באופן חריג בשפה האנגלית, כדי שדבריו יחלחלו ישירות ללב השומעים. בתוכן הדברים, אשר מקבלים כיום משמעות מצמררת ומדויקת להפליא, השמיע הגר"מ שטרנבוך דברים נוקבים:

דברות הקודש של הגר"מ שטרנבוך על טראמפ ( צילום: באדיבות המצלם )

"כיום יש אנשים רבים הסומכים על נשיאה החדש של אמריקה, כשהם בטוחים בכל לבם שהוא זה שיעזור לנו", פתח ואמר. "אבל עלינו לדעת ולהפנים – האנשים הללו, התולים את יהבם בבשר ודם, מעכבים את המשיח! רק כאשר אנו מבינים באמת ובתמים שהקדוש ברוך הוא הוא הכוח היחיד שיכול לעזור לנו, וכי אין עוד מלבדו – רק אז נזכה לישועה".

בהמשך השיחה הרחיב והזהיר מפני השקיעה באשליית הכוח העולמית: "אף אחד לא יכול לעזור לנו, רק השם יתברך לבדו. מנשיא אמריקה לא ניוושע. הגאולה העתידית תתרחש רק כאשר נכיר בכך שכל מחשבה על צבא גדול, על חיל אוויר אדיר או על התרברבות של 'אנחנו חזקים מאוד' – אין בה שום ממש, ושום דבר טוב לא יכול לצאת מזה. הדבר היחיד שיש לנו בעולם הזה הוא ריבונו של עולם, וכשעם ישראל יזהה שאין שום דרך אחרת מלבד הדרך של השם יתברך, נזכה לישועה השלמה".

דברות הקדוש של הגר"מ שטרנבוך שהיה נראה אז לרבים כעמדה שאינה תואמת את המציאות המדינית, מתברר כיום כראייה רוחנית טהורה ומרחיקת לכת. "רוח הקודש דיברה מתוך גרונו", אומרים היום בעולם התורה, "בשעה שכולם סמכו על המעצמה הגדולה בעולם, הוא הזכיר לנו את האמת הנצחית של עם ישראל – אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה".