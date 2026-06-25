אחרי שתועד בועט בראשו של המפגין החרדי: הצעד נגד השוטר החשוד

שוטר נחקר במח"ש בחשד לתקיפת מפגין חרדי בהפגנה שנערכה בשבוע שעבר בכביש גהה. זאת לאחר תיעוד שבו נראה לכאורה השוטר בועט בראשו של המפגין. כך דיווחה הכתבת יולן כהן ב-N12.

האירוע התרחש במהלך הפגנת הסערה שהתקיימה בשבוע שעבר בכביש גהה, במסגרת המחאות נגד מעצר לומדי תורה. במהלך ההפגנה תועדו מקרים של אלימות משטרתית קשה, כאשר שוטרים הפעילו מכת"זיות ורימוני הלם כלפי המפגינים.

בסוף השבוע שעבר דיווחנו ב'בבלי' כי מפקד מחוז תל אביב הורה להשעות שוטר שבעט במפגין חרדי בהפגנה בכביש 4 - בניגוד לנהלים. המשטרה אף הודתה באופן רשמי: "יש שוטרים שפעלו שלא על פי הנהלים".

המשטרה מסרה כ-12 שעות לאחר העימותים החריגים: "לאחר בחינת הסרטונים מהמחאה בצומת בני ברק, נלמד שמפקדים ושוטרים פעלו שלא על פי הנהלים, לא נחשוש לטפל בחומרה ולהשעות מפעילות מבצעית".

לפי הודעת מפכ"ל המשטרה, "היו מפקדים בכירים במחאה והציפיה שלי מהם היתה לשלוט באירוע".

התיעודים הקשים מההפגנות האחרונות עוררו סערה ציבורית. בתמונות ובסרטונים שפורסמו נראו שוטרים מושכים מפגינים בכוח, תולשים להם מכנסיים ומשפילים אותם. במקרה אחד תועד ילד שכבר פונה הצידה ושכב על המדרכה, כאשר שוטר דורך על ראשו.

"האלימות המשטרתית חייבת להיפסק"

ח"כ יואב בן צור (ש"ס) הגיש השבוע הצעה לסדר במליאת הכנסת בנושא "האלימות המשטרתית נגד מפגינים חרדים". בנאום חריף, תקף בן צור את מדיניות האכיפה הסלקטיבית של המשטרה.

"התיעודים המזעזעים שמגיעים אלינו בימים האחרונים צריכים להדיר שינה מעיניו של כל אזרח במדינת ישראל", אמר בן צור. "שוטרים הפועלים באלימות ברוטאלית, חסרת רסן, ופוצעים מפגינים חרדים עד זוב דם. המראות הקשים האלה חושפים אמת כואבת - במשטרת ישראל השתרשה לאחרונה מדיניות פסולה של אכיפה סלקטיבית, מפלה ומקוממת".

בן צור הצביע על הפער בין אופן הטיפול במפגינים שונים: "למפגיני קפלן כורזים ברמקולים ומנהלים איתם משא ומתן, ואילו את האלות, המכות ורימוני ההלם שומרים בקנאות למפגינים החרדים. ואני זועק מעל דוכן הכנסת, למה? האם דמם של החרדים פחות סמוק מאזרחים אחרים?"

האירועים האחרונים מגיעים על רקע מתיחות מתמשכת בין הציבור החרדי לרשויות האכיפה. אתמול (רביעי) התקיימה מחאת הרכבים ההיסטורית, במהלכה נסעו אלפי כלי רכב בשיירות איטיות במחאה על מעצר לומדי תורה. המשטרה הכריזה מראש כי תאפשר את המחאה בצורה מסודרת, ואכן לא נרשמו עימותים משמעותיים.

יצוין כי בעקבות התיעודים הקשים, ארגונים שונים הודיעו על כוונתם להגיש תלונות רשמיות במח"ש נגד שוטרים שפעלו באלימות. האגודה להגנת זכויות הציבור החרדי מסרה כי היא אוספת תיעודים ועדויות לצורך הגשת תלונות מסודרות.